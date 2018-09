DEILIG SEIER: Roy Johansen og Espen «Shampo» Knutsen er trolig strålende fornøyd med seier i Askerhallen. Her fra en kamp sist sesong. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Sterk snuoperasjon av Vålerenga borte mot Frisk Asker

ISHOCKEY 2018-09-16T17:20:14Z

(Frisk Asker-Vålerenga 1–2) Vålerenga står med full pott etter sine to første kamper i Get-ligaen.

Publisert: 16.09.18 19:20 Oppdatert: 16.09.18 20:21

Søndag kveld snudde Roy Johansens menn til 2–1 i siste periode borte mot Frisk Asker – en av de største favorittene til årets sesong i Get-ligaen.

Christian Kåsastul ga tigrene ledelsen i andre periode, men i sluttperioden utlignet først Andreas Stene til 1–1. Siden assisterte han sammen med Axel Eidstedt 2–1-målet til Colin Spaberg Olsen som sørget for Vålerenga-seier i Asker.

Frisk Asker prøvde å ta ut keeperen for å få på en ekstra utespiller i sluttsekundene, men blåtrøyene fra hovedstaden holdt unna.

Storhamar-seier

Storhamar slo Ringerike 4–1. Laget store stjerne, Patrick Thoresen, sto ikke for noen mål denne gang. Derimot hadde han en assist på 4–0-målet til Victor Svensson. De tre andre målene til Storhamar kom ved Joakim Jensen, Robin Dahlstrøm og Christian Larrivée. Jonas Moen sto for trøstescoringen til Hønefoss-laget.

Neste uke venter Vålerenga og Lillehammer. To store kamper for Storhamer - som tapte serieåpningen hjemme mot Stavanger Oilers.

Ny opptur for Manglerud Star

Manglerud Star vant 7–2 over Stjernen. Det var 1–1 etter første periode før Manglerud Star, som sjokkerte Oilers i midtuken , dro i fra og ledet 5–2 før sluttperioden.

Der økte Oslo-laget resultatet med to mål til. Sam Coatta gjorde to mål for Manglerud Star.

Hockeystjernene fra Manglerud har nå tatt fem av seks mulige poeng.

Så du disse nakenstraffene?