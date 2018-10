VANT: Mats Zuccarello og hans New York Rangers tok en etterlengtet seier mot Colorado Avalanche. Her feirer nordmannen etter en scoring i en tidligere kamp mot New Jersey Devils. Foto: Bill Kostroun / TT NYHETSBYRÅN

Zucca med straffemål og to målgivende

ISHOCKEY 2018-10-17T02:40:44Z

Men det var en svenske som ble helten da Rangers slo Avalanche.

Publisert: 17.10.18 04:40

New York Rangers tok ledelsen etter 12 minutter ved Chris Kreider, som styrte inn et skudd fra Kevin Shattenkirk, etter pasning fra Mats Zuccarello.

I andre periode utlignet Avalanche, men kun to minutter senere var nordmannen der på nytt og spilte opp Kevin Hayes da han sendte laget tilbake i ledelsen. Det varte derimot ikke ut perioden, for Avalanche utlignet igjen like før den andre pausen.

Siste periode endte 0–0, og etter full tid stod det fortsatt 2–2.

Og ettersom det ble målløst i overtidsperioden også ble det hele avgjort med straffekonkurranse. Mats Zuccarello var førstemann ut, og satte pucken trygt i mål.

Deretter bommet både Nathan MacKinnon for Colorado og Mika Zibanejad for Rangers før Mikko Rantanen utlignet for gjestene.

Kevin Shattenirk sendte Rangers opp i ledelsen igjen på neste straffe, og jubelen gikk for alvor i taket i Madison Square Garden da svenske Gabriel Landeskogs straffe ble reddet av landsmannen Henrik Lundquist.

Nordmannen hadde om lag 25 minutter på isen. Rangers har vunnet to av de seks første kampene så langt denne sesongen.

Her kan du se den avgjørende redningen: