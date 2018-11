NHL-eksperter: Zuccarello bør byttes bort nå

ISHOCKEY 2018-11-01T16:28:28Z

Mats Zuccarello (31) bør øyeblikkelig byttes bort fra start på nytt-New York Rangers til en klubb som satser på å vinne nå. Det mener norske og amerikanske NHL-eksperter.

New York Posts anerkjente ishockeykommentator Larry Brooks skrev følgende for noen dager siden under tittelen «Det er på tide for Rangers å få fart på sesongens brannsalg (fire sale)»:

– Hvis klubbledelsen vet at han (Zuccarello) ikke kommer til å være her 26. februar, er det antagelig liten grunn for ham til å være her 26. november.

Overgangsvinduet foran NHL -sluttspillet om Stanley Cup stenger 25. februar. Mats Zuccarello har regelmessig vært New York Rangers ’ beste målpoengjeger de siste sesongene. Han har siden han kom dit for åtte år siden kanskje vært klubbens mest populære spiller blant fansen. Kontrakten hans er verd drøyt 37 millioner per sesong. Den går ut etter den inneværende.

New York Rangers har fortløpende byttet bort aldrende og dyre spillere siden klubbledelsen forrige sesong bestemte at laget skulle bygges opp på nytt, for å vinne NHLs gjeveste trofé en gang i fremtiden. Mats Zuccarello er en av få gjenværende spillere som har verdi som bytteobjekt (NHL praktiserer ikke kjøp/salg) – mot yngre, potensielle stjernespillere.

Foran Rangers’ bortekamp mot Anaheim Ducks natt til torsdag norsk tid (kl. 03.00), topper Zuccarello (3 mål/7 målgivende) lagets interne mål/målgivende-statistikk sammen med 25 år gamle Mika Zibanejad (5/5) etter 12 kamper.

– Rangers jobber med å bygge laget opp fra bunnen av og trenger en fremtidig storstjerne å bygge rundt. Det får Rangers hvis laget ender sist i NHL og får drafte (rettighetsvalg) tidlig i 2019. Derfor bør Rangers trade bort Mats Zuccarello så raskt som mulig. Han er så god at Rangers kommer til å ta en del poeng fremover, selv om laget er svakt nå, argumenterer Roy Kvatningen.

Da VG intervjuet New York Rangers svenske stjernekeeper Henrik Lundqvist (36) om Mats Zuccarello tidligere i høst, mente han dette om sin norske lagkamerats fremtid.

Roy Kvatningen driver ishockeynettstedet nitten.no og har de tre siste årene fulgt Mats Zuccarello og New York Rangers tett fra pressetribunene i Madison Square Garden og andre NHL-arenaer.

– Det er flere tegn til at klubben allerede har bestemt seg for å trade nordmannen. Han er åpenbart ingen favoritt hos trener David Quinn og plasseres ofte i tredjerekka – noe som også innebærer at han spiller med svakere backer. Zuccarello er for profesjonell til å sutre over det, men lagkameratene kan fort stusse over behandlingen han får. Det kan være ugunstig for atmosfæren i garderoben, forklarer Roy Kvatningen.

For noen dager siden intervjuet han NHL-eksperten Greg Wyshynski om saken:

– Da Rangers fortalte fansen at klubben skulle starte en «rebuild», varslet de samtidig at veldig populære spillere kunne komme til å forsvinne. Det er vanskelig å se for seg noe annet enn at Zuccarello er på den listen. Han er 31 år. Han tjener 4,5 millioner dollar og vil sannsynligvis være på jakt etter minst en fireårskontrakt. Verdien hans for Rangers, både som spiller og som person, kan vanskelig overvurderes, men hans verdi som en trade-brikke er betydelig, poengterte Wyshynski overfor nitten.no.

På spørsmål om hvilke klubber som kan være aktuelle som interesserte i å bytte bort draft-valg og yngre, lovende spillere mot den umiddelbare forsterkningen Mats Zuccarello, svarer redaktøren for nitten.no, Roy Kvatningen, at han synes Toronto Maple Leafs og Nashville Predators «ser ut som gode matcher».

Begge klubbene er sterke kandidater til å vinne NHL-sluttspillet denne sesongen.

– Leafs blir ikke enig med William Nylander (22) om ny kontrakt (krever cirka 70 mill. per sesong) og må løse det før 1. desember, ellers har han ikke lov til å spille i NHL denne sesongen. Han kan bli stjernen Rangers trenger. Predators sliter med å få andrerekka si i gang og Zuccarello vil være en klar oppgradering fra Craig Smith der, i rekke med Kyle Turris og Kevin Fiala, mener Roy Kvatningen.

Roy Ulvmoen vurderte på oppdrag fra VG alle NHL-klubbene foran denne sesongen og står bak podkasten NHLprat. Han mener at sannsynligheten for at Zuccarello blir byttet bort nå, er liten.

– I utgangspunktet er verdien høyest når vi kommer til trade-deadline 25. februar. Da vil klubbene som satser og som ser ut til å nå sluttspillet ønske å forsterke laget. I tillegg er lønnen opp mot lønnstaket vesentlig mindre da enn nå. Grunnen er at lagene som har lønnsrom i dag for hver dag som går øker sitt totale lønnsrom, forklarer Roy Ulvmoen.

Han viser til disse eksemplene:

# Rangers begynte sesongen ca. 1,9 millioner dollar under det totale lønnstaket på 79,5 millioner dollar. Akkurat nå har de 2,3 millioner dollar under taket, og hvis de ikke gjør noe frem til deadline-dagen vil de ha et rom på 9,1 millioner dollar.

# Rangers kan også beholde lønn av Zuccarello sin kontrakt (maks 50 %), noe som medfører at flere klubber kan ta hans kontrakt i dag. Dette vil også eventuelt dra opp prisen fordi det vil få flere klubber inn i bildet.

– Andre lag kan jakte Zuccarello fordi det har ambisjoner om sluttspill, men sliter offensivt. Det kan gi Rangers en god pris nå. Spesielt hvis det er et lag som i tillegg får lov til å forhandle om en forlengelse av kontrakten hans fra 1. juli nå, sier Roy Ulvmoen.

Eksempel: Max Pacioretty ble rett før sesongstart tradet til Vegas Golden Knights fra Montreal Canadiens for stortalentet Nick Suzuki, et andrerundevalg i draften og Tomas Tatar. Pacioretty hadde i likhet med Zuccarello ett år igjen av kontrakten, men forlenget kontrakten med Vegas kort tid etter byttehandelen.

– En annen grunn til å trade Zuccarello allerede nå er frykten for en skade. I verst tenkelige tilfelle kan Rangers ende opp med en skadet spiller på utgående kontrakt, og dermed risikere ikke å få noe for han, påpeker den norske NHL-eksperten.