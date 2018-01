SENTRAL: Mats Zuccarello i aksjon mot San Jose Sharks i natt. Foto: Marcio Jose Sanchez / TT / NTB Scanpix

To Zuccarello-målgivende i Rangers-seier

Publisert: 26.01.18 07:39

ISHOCKEY 2018-01-26T06:39:08Z

(San Jose Sharks - New York Rangers 5–6) Med to målgivende pasninger i nattens kamp, nådde Mats Zuccarello 300 poeng i Rangers-drakten.

Han er den 40. spilleren som har klart det for Rangers, ifølge Blueshirt Bulletin. Med to målpoeng til i banken, er han nå oppe i 37 målpoeng (åtte mål og 29 målgivnde) for Rangers denne sesongen.

Det er fem mer enn de to neste på listen, Pavel Buchnevich og J.T. Miller.

– Man er alltid fornøyd når man vinner, og det er alltid godt å bidra, sier Zuccarello til NRK.

Den norske hockeystjernen åpnet med å være involvert i forkant av New York-lagets 1–0-scoring, da Kevin Hayes scoret etter drøye fem minutter i den første perioden.

Men så snudde San Jose Sharks kampen, som startet 04.30 norsk tid.

Først ledet de 2–1, før de også ledet 3–2.

Deretter tok Rangers grep om kampen, og scoret tre kjappe i løpet av seks minutter i andre periode.

To minutter før slutt i den tredje og siste perioden viste Zuccarello klasse.

Fakta NHL natt til fredag Edmonton – Calgary 4-3 e.str.

Dallas – Toronto 1-4 St. Louis – Colorado 3-1

Detroit – Chicago 1-5

Florida – Washington 2-4

Montreal – Carolina 5-6

Ottawa – Boston 2-3

Pittsburgh – Minnesota 6-3

San Jose – NY Rangers 5-6

Anaheim – Winnipeg 4-3 e.f.str.

Vancouver – Buffalo 0-4

Vegas – NY Islanders 1-2

Arizona – Columbus 1-2

New Jersey – Nashville 0-3

Philadelphia – Tampa Bay 1-5



Etter å ha mottatt pucken ute ved vantet på venstre side, tok han seg forbi en spiller og inn bak Sharks mål, før han la en perfekt pasning ut til J.T. Miller som enkelt scoret 6–4.

Det målet viste seg å bli avgjørende, for Sharks slo tilbake nok en gang til 6–5, som ble sluttresultatet.

Seieren er svært viktig med tanke på sluttspillsplass for Rangers. Med 32 kamper igjen er de et poeng bak både Philadelphia Flyers og New Jersey Devils, som innehar sluttspillsplasser per nå.

