Landslagskaptein Jonas Holøs (foran) og de norske spillerne ville se grep fra ledelsen etter et svakt VM. Nå synes de Petter Thoresen (bak i dress) og teamet har levert. Her fotografert i OL i februar.

Hockeygutta ba sjefen om endring: – Ser bedre ut nå

LØRENSKOG (VG) De norske spillerne ba landslagsledelsen om endring i kjølvannet av hockey-VM i mai. Nå ser de lyst på 2019.

For hockeylandslaget handlet 2018 om to store mål – OL i Sør-Korea og VM i Danmark i mai. Der førstnevnte bød på en resultatmessig opptur, var det ikke like god stemning etter verdensmesterskapet i Herning.

Etter mesterskapet ble det holdt møter mellom spillergruppen og ledelsen der flere tiltak ble listet opp for å bedre ting frem til neste sesong.

I helgen var landslagets kjerne samlet for første gang siden VM. Med tre strake seire over Hviterussland, Ungarn og Frankrike, ble det klar seier i firenasjonersturneringen på hjemmebane i Lørenskog.

– Jeg synes vi har sett veldig bra ut. Spesielt i kampen mot Hviterussland og Frankrike. Hele laget har hatt en «go» i seg, sier Patrick Thoresen , som etter VM-pause var tilbake på landslaget og storspilte.

Ønsket tydelighet

Blant forslagene til tiltak etter VM var tydeligere spillestil. Der synes veteranen Norge har tatt steg.

– Spillerne har etterspurt mer tydelighet. Jeg synes vi har fått til det nå. Det ser bedre ut. Vi har gjort ting veldig bra denne turneringen.

På tross av at motstanden, som Alexander Bonsaksen sier «ikke var all verden», så dominerte Norge alle kampene spillemessig.

– Vi har sett en del på video, og responderer bra på ting vi kan endre.

Det synes sjefen er positivt.

Han liker at spillerne responderte på endringene de har foretatt seg.

– Jeg synes vi har vært litt mer nøye på hva vi tenker, og hvordan vi skal se ut som lag. Det er det viktigste. Samtidig viktig at vi får en vinner-følelse inn i gruppen, sier Petter Thoresen til VG.

VM i Slovakia i mai Ishockeylandslaget møtte Hviterussland torsdag, Ungarn fredag og Frankrike lørdag i en firenasjonersturnering i Lørenskog ishall. Med unntak av Mats Zuccarello, Andreas Martinsen (NHL), keeper Henrik Haukeland (Finland), Eirik Salsten (Storhamar), Mathis Olimb (Skellefteå) og Ken André Olimb (Tyskland), stiller landslagssjef Petter Thoresen med sitt antatt beste lag. Lillehammers Jacob Lundell Noer måtte melde forfall etter at han pådro seg en hjernerystelse i Get-ligakampen mot Sparta sist søndag. VM denne sesongen går i Bratislava fra 10. mai. Norge møter blant andre regjerende verdensmester Sverige og forrige VMs finalist Sveits i det innledende gruppespillet.

Spennende VM-oppsett

I VM venter Sverige, Russland, Tsjekkia, Sveits, Latvia, Østerrike og Italia. Som alltid vil kvartfinale være målet når de norske guttene går ut på isen i Bratislava.

Denne gangen møter de først de fire antatt bedre lagene, før de spiller mot resten i tur og orden. Et sånt kampoppsett kan være med å hjelpe Norge.

– Jeg tror ikke det er en ulempe. Da vil vi spille oss i form, med kamper i høyt tempo. Jeg synes det ser bra ut. Både motstanderne og oppsettet, sier Bonsaksen.

I februar blir neste gang landslaget samles. Kanskje med brødrene Olimb med i troppen. Sakte, men sikkert skal de forberede seg best mulig til å slå mer fra seg i VM i 2019.

– I dag var Patrick tilbake, det merker vi. I tillegg er det flere som ikke kunne være med denne gangen, og i VM sist. Dette er fort forskjellen på godt og ikke så godt mesterskap for et lite hockeyland, sier Petter Thoresen.

Denne helgen fikk han se mange av sine beste i aksjon. Og selv om motstanderne manglet flere spillere, var Norge såpass mye bedre enn gjestene at det uansett var svært mye å bygge videre på.

– Det er internasjonal hockey på høyt nivå uansett. Vi har mer eller mindre totaldominert tre kamper. Det er en god prestasjon, avslutter Patrick Thoresen.