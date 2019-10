STORSCORER: Narviks Wade Murphy under møtet med Vålerenga i Oslo tidligere i høst. Foto: Stian Lysberg Solum

Hockeysjokk i Nord - Narvik slo Vålerenga

(Narvik - Vålerenga 6–3) Narvik Arctic Eagels tok sin første skikkelige skalp etter opprykket da Vålerenga ble slått i egen lekegrind.

Den første «store» seieren til Nord-Norges første toppdivisjonslag i ishockey kom torsdag kveld.

I Nordkraft Arena hadde de så langt denne høsten fått bank av Stavanger Oilers og Storhamar, samt yppet seg mot Lillehammer uten resultat.

Nå kom fjorårets seriemester på besøk til duell, og hvilken kveld det skulle bli for den entusiastiske hjemmefansen.

For mens Vålerenga-viste frem Jordal Amfi for første gang og sendte kampen på storskjerm for spesielt inviterte i sin nye storstue, hadde publikum strømmet inn fra Narvik by for å se de blåhvite heltene bryne seg på Norges mestvinnende ishockeyklubb.

Viste styrke

Da Joachim Engesveen ga vertene en 3–1-ledelse i andre periode begynte de å tro på en seier.

Men VIFs formspiller Thomas Olsen satte to raske mål og lagene var likt før tredje periode.

Der var Narvik enormt gode. Anført av en Connor Hurley i superform avgjorde de kampen. Hurley fant Benjamin Byrkjeland for 4–3, så satte han 5–3 selv. Og sist ga han pucken til Wade Murphy som la 6–3 kalt i det åpne buret.

De hadde fått bank av Stavanger Oilers og Storhamar på egen is. Yppet seg mot Lillehammer, men tapt 2/2.

Endelig skulle det skje.

Hockeysjokket var et faktum.

Narvik tok en stor, stor seier på egen is.

Slo norgesmesteren

Frisk Asker har fått en solid start på sesongen, men rivalene har begynt å snappe poeng fra den regjerende norgesmesteren i det siste.

Sparta tok en sterk hjemmeseier torsdag. To scoringer fra Niklas Roest sørget for at vertene vant 3–1 i Sarpsborg.

Stavanger Oilers tok imot dumpekandidaten Grüner, og de fleste ventet total overkjøring. Stavanger ledet 6–0 etter 43 minutter før benet gikk langt vekk fra gasspedalen. Grüner satte fire strake scoringer, men det ble med et «hederlig» tap 6–4.

Storsignering på Hamar

Storhamar hadde spillefri torsdag, men har har hatt en trøblete høst og velger å forsterke troppen. Tidligere Vålerenga-spiller Rasmus Ahlholm kommer inn. 29-åringen fra Sverige hadde vanvittige 81 poeng i grunnserien i fjor.

Poengkongen hadde ambisjoner om spill utenlands etter å at han brøt kontrakten med VIF, men har ikke lyktes å finne klubb denne høsten.

BYTTER DRAKT: Rasmus Ahlholm signerer for Storhamar. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

