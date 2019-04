SLUTTSPILLET: Mats Zuccarello i duell med Roman Josi. Foto: Mark Humphrey / TT NYHETSBYRÅN

Zuccarello-scoring i Stars-seier

(Nashville Predators – Dallas Stars 2–3) Mats Zuccarello (31) scoret det avgjørende målet da Dallas Stars tok første stikk mot Nashville Predators i NHL-sluttspillet.

Nordmannen skadet seg etter å ha levert scoring og målgivende i sin debut for Dallas Stars i februar.

For en drøy uke siden var han tilbake på isen i seieren mot Philadelphia Flyers, før han var ute av troppen i de siste to kampene av NHL-grunnspillet.

Men i sluttspillets første kamp mot Nashville Predators var nordmannen igjen på isen.

Men det startet på verst tenkelig måte for 31-åringen, som ble rundlurt av Roman Josi i forkant av 1–0-scoringen for vertene.

Snudde kampen

Zuccarello og hans lagkamerater slo riktignok tilbake. Først utlignet Miro Heiskanen i overtall, før samme mann sendte Stars i ledelsen i starten av den tredje perioden.

Med snaut ti minutter igjen av kampen, tegnet også Zuccarello seg på scoringslisten, da han satte en retur fra Ben Lovejoy i nettet.

Dermed har han plukket målpoeng i samtlige av sine tre kamper for Dallas Stars – to scoringer og to målgivende pasninger.

P.K. Subban reduserte for Nashville, men Stars holdt unna, og tok første stikk i best-av-syv-serien.

Ikke til VM

Forrige uke ble det kjent at Norges største ishockeystjerne ikke blir å se i VM – uansett hvordan det går med Dallas Stars i NHL-sluttspillet.

– Ja, jeg snakket med Mats og han er i den situasjonen han er i når det kommer til kontrakt. Han stiller opp når han kan han, men akkurat nå er det best sånn. Så blir det kanskje en mulighet for ham å hvile kroppen litt og fikse noen skavanker han har hatt litt trøbbel med, sa landslagssjef Petter Thoresen forrige uke.

Thoresens menn starter sin VM-oppkjøring med treningskamp mot Sverige allerede i kveld. Den kampen kan du se direkte på VG+.

