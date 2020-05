REGNBUE-TAPE: En kølle med regnbue-tape fotografert i forbindelse med «You Can Play»-prosjektet til støtte for LHBT i februar 2018. Foto: Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

NHL-profil i hardt vær etter regnbue-kommentar

Det har stormet rundt NHL-spilleren Colin Wilson (30) etter en uttalelse om regnbue-tape på ishockey-kølla.

Det var i et Instagram-intervju med Bardown.com at Wilson ble spurt om det å bruke farget tape på kølla.

– Jeg liker «Everyone Can Play»-kvelden, da du kan bruke regnebue-tape under oppvarmingen. Jeg vil alltid beholde den til selve kampen.

– Så hvorfor gjør du ikke det? spør intervjueren.

– Jeg har det bare ikke i meg. Jeg kan ikke tåle spydigheter fra mine lagkamerater og det andre laget når jeg spiller kamp.

NHL-PROFIL: Colin Wilson jubler over scoring i sluttspillkamp mot San Jose i mai 2019. Foto: MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Regnbue-symbolet har blitt et verdenskjent symbol for rettighetene og frigjøringskampen for LHBTIQ-personer (homofile, bifile, trans, interkjønn og queer-personer).

På de sosiale mediene tolket en rekke personer det som at Wilson avslørte at å bruke regnbue-tape ikke blir akseptert av hans lagkamerater og motstandere. Klippet ble delt på Twitter, og folk var kjappe til å gå hardt ut mot Colorado Avalanche-spilleren.

Colin Wilson fant det etter hvert nødvendig å gå ut på outsports.com for å forklare seg. Der sa han at uttalelsen ble «misforstått» og at det overhodet ikke hadde noe med homofobi å gjøre.

– Vi snakket opprinnelig om hvorvidt jeg noen gang ville bruke lys farge på kølla. Så da jeg svarte, tenkte jeg igjen på å bruke hvilken som helst farget tape, fordi det ville stikke seg ut i et lagspill.

Wilson ville videre poengtere at han mener ishockeysporten er inkluderende. Nordamerikanske NHL (National Hockey League) er verdens beste hockeyliga.

– Statistisk sett burde det ha vært en homoseksuell spill eller være en homoseksuell spiller. Jeg tror det kommer til å bli mye trykk på den første som står fram i NHL, men jeg tror at folk tenderer til å tro at det blir en større greie enn hva det er. Jeg føler virkelig at hele hockeyverden i høyeste grad er inkluderende. Alle spillerne er veldig hyggelige, sier Colin Wilson, som legger til at han støtter slagordet om at hockey er en idrett for alle.

NHL-sesongen er utsatt inntil videre, men NHL-sjef Gary Bettman uttalte onsdag at han er sikker på at spillet vil bli gjenopptatt.

NHL avbrøt sesongen den 12. mars, sammen med de andre nordamerikanske lagidrettene. Grunnserien skulle vært ferdigspilt 4. april, og nå skulle sluttspillet etter planen ha vært godt i gang.

Publisert: 14.05.20 kl. 21:08 Oppdatert: 14.05.20 kl. 21:26

