I AKSJON: Mats Zuccarello har operert armen, og har måttet vente på å trene som normalt. Her avbildet i forrige sesong, hans første av femårskontrakten med klubben. Foto: Pontus Höök, NTB

Zuccarello om skadeperioden: − Har vært skikkelig frustrerende

Med et synlig operasjonsarr, men med gjenkjennelig godt humør møtte Mats Zuccarello (33) pressen for første gang siden NHL-sesongen begynte. Fredag var han tilbake på trening etter skaden.

Publisert: Nå nettopp

Det er The Athletic og annen Minnesota-presse som har fått nordmannen i tale etter hans første treningsøkt med laget på is på flere måneder.

Mats Zuccarello var med i august da NHL-sesongen startet opp igjen etter corona-pausen, men da Wild røk ut i kvalifiseringen til sluttspillet valgte han å operere håndleddet, som han har slitt med i lengre tid - i påvente av en avgjørelse rundt når årets NHL-sesong skulle i gang.

Den begynte i januar, uten Mats Zuccarello.

Han dro «over dammen», men har måttet trene for seg selv - til nå.

– For å være ærlig med deg. Det har vært skikkelig frustrerende. Du vil ikke miste skøyte-økter og annen trening. Men noen ganger må man ta hånd om problemer som man har slitt med, forteller Zuccarello til pressen.

Han viste frem et arr som strekker seg fra håndbaken og frem til venstre håndledd.

Se hva han leverte i fjor:

– Det «suger» å ikke kunne gjøre ting. Du føler deg, jeg vet ikke hvordan jeg skal si det, utenfor laget på et vis. Jeg var ikke med på trening, og med Covid rundt oss kunne jeg ikke henge med dem heller, fortsetter hockeyprofilen.

33-åringen forteller det var hans første hele treningsøkt hvor han kunne bruke køllen og skyte som normalt. Derfor sier han det kommer til å ta tid å finne rytmen.

– Det er opp til dem (trenerne) om jeg skal spille eller ikke. Jeg vet ikke hva jeg skal si nå. Vil jeg spille? Det er et vanskelig spørsmål. Selvsagt vil du, man vil spille så mange kamper som mulig. Men om jeg er klar og de føler jeg er det så er det ok, sier Zuccarello som fortsetter:

– Jeg er ikke 100 prosent, men alle går gjennom skader.

Minnesota Wild, som har seks seirer og fem tap etter de første elleve kampene, er hardt rammet av coronasmitte i laget og venter på sitt comeback til kamper, etter flytting, selv.

For Zuccarellos del har hans over ti år lange karriere i ligaen vært lite preget av skadefravær. Han spiller stort sett alt.

VG møtte nordmannen før avreise til USA denne vinteren, og siden det var knyttet store forventninger til 33-åringens femårskontrakt med Minnesota-laget, var enkelte eksperter kritiske til hans 15 mål og 22 målgivende pasninger på 65 seriekamper i fjor. De hadde forventet mer, selv om det lå omtrent på snittet han har levert gjennom karrieren.

Ifølge Zuccarello var det en avrevet menisk i armen, en «skavank» som har plaget ham siden vårmånedene i Dallas Stars-oppholdet for snart to år siden, han rettet på i høst.

les også Nyoperert Zuccarello tror ikke han rekker en NHL-start i januar

Og han innrømte at det hadde noe å si for prestasjonene på isen.

– Det har plaget meg en stund, men det har ikke vært noen unnskyldning for meg. Det plaget meg mest i kampene jeg spilte i (kvalifiseringen til) sluttspillet. Da var det ekstremt, og da tenkte jeg at «her er det noe som ikke stemmer». Jeg hadde tenkt at det bare måtte gå tid, men så gikk jeg og fant ut hva det var. Noen flinke leger i Norge har sett på det og operert, og nå skal det bli bra, sa han til VG sist.

Og nysgjerrig lokalpresse pressen igjen.