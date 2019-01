I SØKELYSET: Mathias Emilio Pettersen (18) kan bli aktuell for Norges VM-lag til mesterskapet i Slovakia i mai. Her fra garderoben til Denver Pioneers som spiller i den amerikanske universitetsligaen NCAA. Foto: Shannon Pelot Valerio

Hockeytalentet Emilio (18): Lærte seg å «være amerikansk» av TV

Mathias Emilio Pettersen (18) imponerer stort i amerikansk collegehockey. Selv gir han TV-titting som barn mye av æren for at han taklet overgangen til USA så godt da han flyttet fra Norge som 14-åring.

Publisert: 31.01.19 09:52

– Å se på TV-programmer lærte meg hvordan jeg skulle snakke og oppføre meg. Da jeg kom hit, kjente jeg at det var lett å tilpasse seg. Jeg følte at jeg allerede hadde «engelsk» i meg , sier stortalentet i et intervju med Denver Post .

Colorado-avisen har fanget opp at VG+ har skaffet seg rettigheten til å vise ishockeykampene til Pettersen og hans Denver Pioneers. Det vil si universitetslaget til Denver University.

– Jeg har mange venner hjemme som ser meg spille, og det er fantastisk å få tilbakemeldinger fra dem, sier «Emilio».

Kommende helg, natten til lørdag og natten til søndag norsk tid, vises Denvers to kamper mot North Dakota Fighting Hawks, der nordmannen Ludvig Hoff (22) spiller.

Hoff er sønn av tidligere landslagsspiller Geir Hoff, og lillebroren til Stavangers Oilers’ Magnuis Hoff (25). Ludvig Hoff spilte tre kamper for Norge i OL for ett år siden og seks VM-kamper i Herning i mai i fjor. Ludvig Hoff ble sommeren for halvannet år siden invitert til en treningsleir med NHL-klubben New York Islanders.

Det er imidlertid Mathias Emilio Pettersen som, nest etter Mats Zuccarello (31), er blitt viet mest spalteplass i amerikanske medier siden han sist sommer ble «plukket» av Calgary Flames i NHLs årlige talentutvelgelse, kalt «draften».

Ekspertene som følger Calgary Flames og NHL tett mener Pettersen i sin første sesong som Denver Pioneers-spiller har vist at han kan bli god nok til å spille i verdens beste liga.

Mathias Emilio Pettersen, som flyttet fra Oslo til USA for å spille ishockey da han var 14 år gammel, er nest yngst - med en dag - av alle Denvers spillere, men er blitt lagt merke til for sitt modne spill i lagets førsterekke - og antall målpoeng.

Han har scoret seks mål og lagt 16 målgivende pasninger etter 23 kamper. Det gir ham nest flest målpoeng i Pioneers interne statsitikk over målpoeng. Med 22 - nær ett i snitt per kamp - er han tre bak topplasserte Liam Finlay, som er tre år eldre (født 1997) enn Pettersen (2000).

Han er nummer tre på nykommer-listen over de beste målpoengjegerne i NCAA.

– Til å være hans første år på college, er det han viser storartet. Det er særdeles sterkt å levere ett poeng i snitt per kamp med tanke på alderen. Mange har vært skeptiske til fysikken hans, men nå svarer han på den ved å gjøre det bra i collegeligaen, som er veldig tøff, sier Roy Ulvmoen fra podkasten NHLprat.