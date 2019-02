UTE HALVANNEN MÅNED: Mats Zuccarello er antagelig ikke spilleklar før om fem til seks uker. Da kan sesongen være over for hans nye klubb Dallas Stars. Foto: JONATHAN DANIEL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Zucca-skaden: Sesongen kan være over

Mats Zuccarello (31) har som regel alltid kommet raskt tilbake etter sine mange skader. Men denne gangen kan sesongen være over før han er spilleklar igjen etter armbruddet han pådro seg i suksessdebuten for Dallas Stars.

Etter alt å dømme forsto Mats Zuccarello hva som hadde skjedd umiddelbart etter at skuddet fra Chicago-backen Connor Murphy traff ham i høyre underarm, i en liten ubeskyttet glippe mellom polstringen i hansken og albuebeskytteren.

Han hadde nemlig opplevd det samme før. For syv år pådro han seg et brudd i venstre arm – i glippen mellom hanske og albuebeskytter – etter å ha stoppet et skudd fra Buffalo Sabres-backen Jordan Leopold. Denne gangen skal imidlertid bruddet være «renere». Det vil antagelig bli operert tirsdag.

Her kan du se Mats Zuccarello blokkere skuddet som påførte ham brudd i armen søndag:

Men mye tyder på at han ikke vil være klar for skikkelig trening med sine nye lagkamerater før det er gått fire uker. Selv om han har for vane å være kjapt tilbake etter skade, må han nok regne med at det tar ytterligere en til to uker før han er kampklar – og da kan sesongen være over for Dallas Stars.

De spiller sin siste kamp i grunnserien hjemme mot Minnesota Wild om snaut seks uker, 6. april. Det er ikke sikkert at Dallas Stars som et av 16 lag – av 31 – klarer å kvalifisere seg for NHL-sluttspillet.

Mats Zuccarello risikerer med andre ord å i bli stående med én kamp for sin nye klubb sesongen 2018/19. Det er selvsagt et gedigent paradoks at den endte som den gjorde, i andre periode, etter at han hadde lagt en målgivende pasning og scoret et mål – og hadde spilt en av sine beste kamper i NHL-karrieren.

På den annen side er det et faktum at han har vært uheldig når det gjelder skader, og at det ikke har tatt lang tid før han har vist seg fra sin beste side etter at de er blitt leget. De som kjenner ham, mener at årsaken er treningsgrunnlaget hans. Det er mildt sagt solid.

Da han kom tilbake til New York Rangers foran denne sesongen, var det etter en usedvanlig lang treningsperiode. Han hadde lagt på seg. Men det var ikke «sommerfett». Det var muskler. Han startet sesongen bra, men produksjonen falt som følge av en vedvarende lyskeskade og at han lot seg påvirke av usikkerheten knyttet til fremtiden i New York Rangers.

Etter at den var leget, og å ha snakket ut med Rangers-ledelsen, slo han til med en nær endeløs rekke strålende kamper.

Slik var det også etter skaden som nær var fatal i sluttspillkampen mot Pittsburgh Penguins i slutten av april for fire år siden. Etter skuddet som traff ham i hodet og hjerneblødningen, gjorde han den påfølgende sesongen (2015/16) 26 mål og la 35 målgivende pasninger – 61 målpoeng – på 81 kamper i grunnserien.

Ett år før han ble truffet av pucken i tinningen etter et skudd fra daværende lagkamerat Ryan McDonagh, pådro Mats Zuccarello seg et brudd i hånden da han stoppet et skudd med den for Norge mot Østerrike i Sotsji-OL. Han var ute av spill for Rangers et par uker, men i løpet av 77 grunnseriekamper scoret han 19 mål og la 40 målgivende pasninger (59 målpoeng).

Totalt har han pådratt seg fire brudd i en arm eller hånd etter at han kom fra svenske Modo til New York Rangers etter å ha presentert seg for den store hockeyverden i Vancouver-OL 2010.

Det første var nesten ikke til å tro. I en kamp for farmerlaget Connecticut Whalers i AHL i slutten av april 2011 hektet han hånden i et hull beregnet for fotografenes kameralinser i beskyttelsesglasset rundt banen.

Da han spilte for Frisk Asker i den norske Get-ligaen og for Modo i Sverige, var han plaget av en skade i gaffelbeinet i en ankel. Den medførte at han måtte stå over en rekke kamper. Til tross for det, ble han blant annet toppscorer og kåret til den meste verdifulle spilleren i den svenske toppserien SHL.