Analyse: Zuccas nye klubb: Stjernelag i krise

Mats Zuccarello (31) er kommet til en klubb preget av intern uro. Etter ni år i New York Rangers blir oppgaven hans å løfte Dallas Stars stjernespillere og sørge for at de tar seg til sluttspillet - og kjapt blir gode nok til å kunne vinne Stanley Cup.

Det første er ennå ikke sikkert. Det andre er langt fra sikkert. Det gjenstår 21 kamper av NHL-grunnseriens 82.

Dallas Stars har tapt fire av sine fem siste kamper. Klubben innehar fortsatt en wild card-plass. Det vil si at den har en fot i sluttspillet om «verdens styggeste trofé» (Stanley Cup).

Texas-klubbens siste hjemmekamp lørdag mot Carolina Hurricanes (0–3) blir imidlertid betegnet som en katastrofe.

– Veldig skuffende. På grensen til pinlig, uttalte Dallas Stars-keeper Ben Bishop ifølge NHL.com.

I kveld klokken 21.00 norsk tid venter formsterke Chicago Blackhawks med superstjernen Patrick Kane på bortebane. Etter alt å dømme med Mats Zuccarello i andrerekken.

Den trenger en kreativ og en - den siste tiden i særdeleshet - produktiv Mats Zuccarello. Ifølge en «Zucca-analyse» publisert av The Athletic, er Dallas Stars det nest minst mål-produktive laget av alle NHLs 31 lag når klubbens førsterekke ikke er på isen.

Jamie Benn, Tyler Seguin og Alexander Radulov (Patrick Thoresens tidligere lagkamerat i Russland) er Dallas topptrio. Radulov er for øyeblikket ute av laget på grunn av sykdom. Eksperter antar at Mats Zuccarello vil bli paret med Jamie Benn i Chicago.

Han vil helt sikkert bli benyttet i overtallsspill, sammen med den svenske virtuos-backen John Klingberg (26). Forøvrig en blant et lite knippe Dallas-spillere som har det lille ekstra. Det - at trener Jim Montgomerys Dallas-lag er topptungt - taler imot avansement fra første runde i sluttspillet.

Klubben har i tillegg åpnebart mer å slite med. General manager Jim Nill, «sportssjefen» som angivelig i konkurranse med Calgary Flames de siste dagene før byttehandelen gikk all-in for «Zucca», sitter løst i sjefsstolen.

Hvis Dallas Stars ikke tar seg til sluttspillet denne sesongen, vil det skje for niende gang i løpet av 11 sesonger.

Zuccarello-byttehandelen - eller traden - blir omtalt som gambling.

Tar Dallas seg forbi andre sluttspillrunde, ligger det i bytteavtalen at klubben må gi fra seg toppvalg i fremtidige drafter. Det vil si unge spillere i det absolutte toppsjiktet. På den annen side, er det en pris Nill og klubben gjerne betaler - for etterlengtet øyeblikkelig suksess; en «quick fix».

I kjølvannet av en turbulent Texas-vinter. I romjulen gikk Stars’ CEO (administrerende direktør) Jim Lites til det oppsiktsvekkende skritt å offentlig kritisere lagets kaptein Jamie Benn og dens superstjerne nummer to, Tyler Seguin.

Han uttalte at de to hadde spilt «forferdelig», og at de «tror det er enkelt».

– Det bekymrer meg, sa Jim Lites - og tilføyde at klubbens eier Tom Gaglardi også var «frustrert».

Benn og Seguin taklet utad kritikken på profesjonelt vis, de har tross alt ferske langtidskontrakter verd 653 og 680 millioner kroner over åtte år (Benn fra 2016, Seguins begynner å løpe neste sesong).

Tyler Seguin er Dallas Stars beste målpoeng-jeger. Med 26 mål og 31 målgivende pasninger etter 61 kamper ligger han på 43. plass i NHLs målpoengstatistikk.

Alexander Radulov har spilt 50 kamper: 16 mål/31 målgivende, Benn har scoret 20 mål og lagt 20 målgivende etter 60 kamper. Til sammenligning scoret Mats Zuccarello 11 mål og la 26 målgivende i løpet av 46 kamper før han mot sin vilje måtte ta farvel med New York Rangers.