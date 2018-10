KJEMPESEIER: Washington Capitals-spillerne jubler etter en scoring i andre periode. Nicklas Bäckström (nummer 19) sto for tre assister. Foto: Will Newton / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Knallåpning for NHL-mesterne – nøkkelmann utestengt i 20 kamper

ISHOCKEY 2018-10-04T05:44:04Z

(Capitals-Bruins 7–0) Washington Capitals åpnet NHL-sesongen med å knuse stakkars Boston Bruins. Det skjedde uten vingen Tom Wilson (24), som må stå over 20 kamper og får en gigantbot etter en fryktelig takling av svenske Oskar Sundqvist (24) i sesongoppkjøringen.

Det ble en festaften for Capitals, der fansen først kunne juble da superstjernen Alexander Ovetsjkin kom sist ut på isen med Stanley Cup-pokalen, som laget sikret seg i oppgjørene mot Las Vegas Golden Knights sist sesong.

På isen i Capital One Arena ble det servert festhockey. Etter 24 sekunder lå pucken i buret for første gang da T.J. Oshie scoret fra spiss vinkel etter pasning fra Nicklas Bäckström.

Et drøyt minutt senere ordnet Jevgenij Kuznetsov sitt første av to mål for kvelden fra kloss hold etter retur fra keeper, og da var standarden satt.

I andre periode kom det fire scoringer, og Ovetsjkin sto for den første da han i overtall skjøt fra distanse etter pasning fra Backström. Danske Lars Eller fastsatte sluttresultatet til 7–0 halvveis ut i siste periode, da han avsluttet sikkert alene med keeper.

Washington Capitals har muligheten til å gjøre det Pittsburgh Penguins gjorde, nemlig og vinne Stanley Cup ( NHL -sluttspillet) to år pa rad. Penguins greide det i 2016 og 2017.

Men i starten av sesongen må Capitals klare seg uten kanadiske Tom Wilson. Mannen med fem scoringer og ti assist i sluttspillet forrige sesong, fikk nemlig en knallhard straff i går kveld.

Det ble 20 kampers utestengelse, og en bot på over 1,2 millioner dollar – basert på grunnlønnen hans – for «hit to the head»-taklingen av Sundqvist. Episoden skjedde i en treningskamp mellom Capitals og St. Louis Blues sist helg, og en blodig Sundqvist måtte hjelpes av isen.

Gjør Wilson en lignende forseelse mister han 82 kamper og en hel sesong, og blir det en tredje gang utestenges Tom Wilson på livstid.

Toronto-seier

Toronto Maple Leafs vant 3–2 hjemme mot Montreal Canadiens, og det var Auston Matthews som ble matchvinner i forlengningen. Vancouver Canucks vant 5–2 hjemme mot Calgary Flames, og Anaheim Ducks klinket til med 5–2 borte mot San Jose Sharks.

I natt skal Rangers og Mats Zuccarello i aksjon, hjemme i Madison Square Garden mot Nashville Predators. Andreas Martinsen og Chicago Blackhawks skal møte Ottawa Senators på bortebane.