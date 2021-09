forrige





TETT I TOPPEN: Stavanger gjorde jobben borte, vant 2–1 og påførte Stjernen sesongens første tap på onsdag. Her blir Daniel Kissel gratulert da han økte til 2–0. Til høyre Kevin Davies og keeper Jørgen Krogh Hanneborg.

Ny «rekordjevn» runde: − Det er fryktelig tett

Etter nok en runde med ekstremt jevne kamper i eliteserien i ishockey gikk Stjernen på sesongens første tap.

Serielederen fra Fredrikstad tapte 1–2 hjemme for Stavanger, Lillehammer slo Vålerenga 5–4 etter forlengning og med sin 3–2-seier over Ringerike er det Sparta som leder eliteserien.

– Det er fryktelig tett. Det er mange lag som har overrasket og tatt steg. De er blitt bedre enn de har vært tidligere. Det fører til at de aller fleste kampene i serien er veldig jevne, konstaterer Espen «Shampo» Knutsen. «Shampo», nå medieansvarlig og styremedlem i Vålerenga, tolker jevnheten som et bevis på at det er mange klubber som «satser bra».

– Det er lenge siden det har vært så jevnt. Vi er tidlig i sesongen og det tar ofte litt tid før serien setter seg, men akkurat nå ser det ut som de syv øverste lagene kan slå alle. Så har Ringerike vært den største overraskelsen. De har spilt jevnt mot de beste lagene og bedre enn det folk trodde.

– Er det en styrke eller svakhet at det er så jevnt?

– Det er en veldig styrke for ligaen at det er så jevne kamper, og så er det gøy for publikum.

– Har skuffet

Hans egen klubb, Vålerenga, har hatt en skuffende sesongstart. På Jordal torsdag kveld ble Spencer Humphries matchvinner for Lillehammer da han scoret gjestenes 5-4-mål 59 sekunder ut i forlengningen. VIF ligger på en 6. plass i eliteserien.

– Vi har skuffet mest. Vi har ikke kommet opp på den standarden vi hadde håpet på. Det er litt for dårlig produksjon fremover av enkelte som vi hadde regnet med og som ikke har kommet i gang enda.

Sjur Robert Nilsen, hovedtrener Sparta og landslagsassistent, sier at mange snakket på forhånd om at det kom til å bli en jevn serie.

– Akkurat nå synes jeg det er en styrke, at det ikke bare er to lag som kan vinne. Det mest overraskende med denne sesongstarten er at Ringerike spiller jevnt mot de beste. De ledet både 1–0 og 2–1 mot oss, sier Nilsen.

Lars Lundberg ble matchvinner da Sparta inntok tabelltoppen etter 3.39 minutter i sudden death mot Ringerike. Kampen endte 3–2.

Etter 2–1-seieren mot Stjernen håper Stavangers Tommy Kristiansen på gode «corona-nyheter» i morgen.

«3 poeng med hjem! Ber til høyere makter at landet åpner i morgen. Vil ha 4250 gærninger på lørdag», skriver Kristiansen på Twitter og tenker på helgens hjemmekamp mot Vålerenga.

Etter en målløs 1. periode tok Stavanger ledelsen ved Daniel Bøen Rokseth mot slutten av midtperioden. Dan Kissel økte til 2–0 tidlig i tredje periode. Arturs Niskakangas reduserte, men flere mål ble det ikke, og Stjernen gikk på sitt første tap denne sesongen.