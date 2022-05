VENDER HJEM: Alexander Bonsaksen og Silje Norendal, her på rød løper under Elle-festen i 2019.

Bonsaksen vraker Vålerenga – er klar for rivalen

Alexander Bonsaksen gjør retur til Fjordkraft-ligaen etter nesten åtte år i utlandet. Men han droppet muligheten for å spille for Oslo-klubben i sitt hjerte.

Av Mikal Emil Aaserud

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

For selv om Vålerenga ifølge nitten.no gjorde et siste fremstøt onsdag formiddag for å sikre en Bonsaksen-retur til Jordal og Oslo øst, bekrefter Frisk Asker i stedet at de har kommet til enighet med 35-åringen.

Det annonserte klubben under en pressekonferanse klokken 14:00 onsdag.

Der var naturligvis Bonsaksen selv til stede. Han skrøt av at Frisk Asker har opptrådt svært ryddig fra starten av.

– Det er ikke noen tvil om at Asker er seriøse, de samtalene jeg har hatt og fått forklart strategien for klubben og organisasjonen, målsetningene og at de vil bli et topplag og vinne... Det trigger meg veldig. Med de forutsetningene som er her, med fantastisk ny hall, en organisasjon som blomstrer og som drives profesjonelt fra topp til tå, det skal bli veldig gøy.

Bonsaksen fortsetter dermed karrieren et annet sted enn Vålerenga. Klubben som Bonsaksen spilte som junior, der han har vært i to perioder som seniorspiller og ble et kjent ansikt for klubben utad gjennom TV-serien «Iskrigerne».

Anledningen for å hente Bonsaksen skjer etter at han har bestemt seg for å avslutte et nesten åtte år langt utenlandseventyr i Finland.

35-åringen, forloveden Silje Norendal og datteren har nemlig pakket flyttelasset for å slå seg til ro i Norge igjen. Noen retur til Vålerenga blir det ikke. I stedet spiller han i Asker kommende sesong.