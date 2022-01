Rekord-Zucca hylles: − Har øyne i nakken

(Chicago Blackhawks-Minnesota Wild 1–5) Mats Zuccarello (34) har aldri vært bedre. I natt sto han bak to målgivende pasninger igjen. I løpet av sine 19 siste kamper har han gjort 25 målpoeng - åtte mål og 17 målgivende pasninger.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg var bak ham, og han har øyne i nakken. Han visste jeg kom der. Han later som han skyter. «Zuccy» har gjort dette i evigheter, sier Mats Zuccarellos rekkekamerat Ryan Hartman til The Athletic.

Senteren beskriver sitt andre mål i Minnesota Wilds bortekamp mot Chicago Blackhawks natt til lørdag norsk tid. Zuccarellos målgivende pasning til 3–0 var hans 23. denne sesongen. 13 minutter tidligere fikk han statistikkført sin 22. da han spilte pucken til Kirill Kaprizov, som spilte den videre til målscorer Hartman.

Mats Zuccarello ble kåret til en av kampens tre stjerner av NHL.com, sammen med Ryan Hartman og Minnesota Wilds keeper Kaapo Kahkonen. Finnen reddet 35 av 36 skudd.

Rekken med Zuccarello, Hartman og russeren Kaprizov er en av NHLs aller beste:

Chicago Blackhawks og Minnesota Wild møtes igjen natt til søndag (03.00 norsk tid), på Wilds hjemmebane i Minneapolis.

Etter 30 kamper står Zuccarello med 11 mål og 23 målgivende pasninger, totalt 34 målpoeng. Det gir et målpoengsnitt per kamp på 1,13. Han har vært ekstra het de siste 19 kampene, med 25 målpoeng - som gir et snitt på 1,31 per kamp.

I sine beste målpoengsesonger for New York Rangers - 2013/14, 2015/16 og 2016/17 - oppnådde han henholdsvis 59 målpoeng på 77 kamper (snitt 0,77), 61 målpoeng på 81 kamper (0,75) og 59 på 80 kamper (0,74).

Minnesota Wild har spilt 36 kamper og ligger på 4. plass i sentraldivisjonen i NHLs vestavdeling. Den toppes av Colorado Avalanche, som Minnesota tapte 3–4 for etter straffeslagskonkurranse i Denver sist mandag. Da sto også Mats Zuccarello for to målgivende pasninger, begge til rekkekamerat Kirill Kaprizov.

Siden 6. januar og Wilds bortekamp mot Boston Bruins (seier 3–2) har han på seks kamper scoret tre mål og lagt seks målgivende pasninger. Med sine to målpoeng mot Blackhawks i natt har han kapret målpoeng i syv kamper på rad.

Han hadde en målgivende pasning i det iskalde tapet for St. Louis Blues 2. januar.

Minnesota Wild skal spille 46 grunnseriekamper - av totalt 82 - før sluttspillet om Stanley Cup starter i mai.

Mats Zuccarello har spilt 648 kamper i NHLs grunnserie siden han debuterte for New York Rangers i 2010. Han har scoret 151 mål og lagt 310 målgivende pasninger. I tillegg har han spilt 84 kamper i sluttspillet: 15 mål og 31 målgivende pasninger.

Om en uke vil Mats Zuccarello bokstavelig talt sitte på første rad da New York Rangers tidligere svenske stjernekeeper Henrik Lundqvist skal hylles for sin lange og enestående karriere i Madison Square Garden. New York Rangers og Minnesota Wild møtes på Manhattan natt til lørdag klokken 01.00 norsk tid.

Nordmannen og svensken utviklet et nært vennskap mens de spilte sammen i New York Rangers.