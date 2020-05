PRIVAT-GYM: Patrick Thoresen bruker treningsstudioet til kona Monica bak familiens hus på Hamar til å forberede seg til neste ishockeysesong - når den måtte starte. Foto: Thomas Brun, NTB/Scanpix.

Patrick Thoresen vurderte korttidskontrakter i utlandet

Patrick Thoresen (36) røper at spill i utlandet var opp til vurdering før han nylig bestemte seg for å undertegne en ny ett års kontrakt med moderklubben Storhamar.

– Det ikke å spille i det hele tatt var ikke veldig aktuelt. Jeg kunne sjekket med klubber i utlandet med tanke på korttidskontrakter. Spille fire uker her og fire uker der, for eksempel i Sverige og Sveits, som noen gjør. Det er ikke noe lett liv, det heller. Men det var noe jeg vurderte, forteller tobarnsfaren.

Patrick Thoresen sto for flest målpoeng med 64 - 21 mål og 43 målgivende - etter 44 seriekamper i Getligaen sist sesong, før NM-sluttspillet ble avlyst på grunn av coronaepidemien. Han ble toppscorer for Storhamar.

Patrick Thoresen, som etter 16 år i utlandet ligger i øverste sjikt over totalinntekt blant norske toppidrettsutøvere, så deretter for seg å spille OL-kvalifiseringen for Norge på hjemmebane i slutten av august 2020 - og eventuelt OL i Beijing 2022. Fremtiden ble mer uviss etter at den ble flyttet til høsten 2021.

– Det er greit å ta ett år av gangen. Vi får se neste sommer, om jeg er like rask på avtrekkeren da – eller om jeg venter til etter OL-kvalifiseringen, sier han med tanke på en fortsettelse for Hamar-klubben etter at hans ferske kontrakt er utløpt.

KORT VEI: Patrick Thoresen bedriver teknikktrening foran garasjen og huset sitt hjemme på Hamar. Foto: Thomas Brun, NTB/Scanpix.

På spørsmål om hvor mye mindre lønn han vil få nå – sammenlignet med en normal-tid uten corona og Storhamar i økonomisk uføre – svarer han at det er snakk om noen hundre tusen, men understreker samtidig at han helst ser at «dette» ikke ender som en sak om penger.

– Jeg har holdt litt avstand til det, svarer han på spørsmål om klubbens vanskelige økonomiske situasjon.

– Jeg vært heldig i karrieren og har kunnet sette av penger. Det blir feil av meg å blande meg i det, nå som mange har det vanskelig. Hvis jeg hadde vært i deres posisjon og en som jeg hadde sagt noe om det, ville jeg bedt vedkommende holde kjeft, tilføyer Patrick Thoresen.

Han sier videre at alle – i alle verdens ligaer – kommer til å måtte blø. Det blir som å starte med blanke ark. I «hockey-rike» Sveits, der Patrick Thoresen har spilt for flere klubber, besluttet regjeringen å yte proffishockeyen rundt 3,5 milliarder i form av et gunstig lån over 10 år – mot at spillerne tar et lønnskutt på 20 prosent.

I den svenske toppserien SHL har spillerne, blant andre Norges landslagskaptein Jonas Holøs (32), foreløpig måttet tåle et lønnskutt på 7,5 prosent.

Før han undertegnet kontrakten med Storhamar uttalte Patrick Thoresen at det ville være å «kaste alt i dass» hvis laget av økonomiske årsaker måtte gå tilbake til å trene på ettermiddagen i stedet for på dagtid, som etter at han kom tilbake for tre år siden.

– Var det et krav for at du skulle undertegne kontrakten, at dere fortsatt skal trene på formiddagen?

– Nei, men det er forståelsen jeg har fått, at vi ikke skal endre på det. Jeg krevde ikke at vi skulle det trene på dagtid. Vi gjør ikke det fordi det er behagelig for spillerne, men fordi det er bra å ha fokus på ishockeyen. Men øktene kan bli mer intensive og kortere, slik at de som jobber kan få litt mer tid til det, svarer Patrick Thoresen.

