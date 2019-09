Frisk Asker tok tabelltoppen - hjemsøker Lillehammer

MER JUBEL: Igjen kunne Frisk Asker reise fra Lillehammer med en seier innkassert. Her jubler Patrick Bovim, Mikkel Christiansen, Christian Kåstastul og lagkameratene etter en sluttspillseier på samme sted i sist sesong. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

(Lillehammer - Frisk Asker 2–3) Frisk Asker slo ut Lillehammer av sluttspillet med fire strake borteseire i vår, og fortsetter å plage Lillehamringene på deres territorie. Nå er den regjerende norgesmesteren på tabelltopp.

Forrige sesong åpnet Frisk Asker med tap for nyopprykkede Ringerike Panthers på hjemmebane. Frem til jul gikk det trått for en av forhåndsfavorittene til seriegull. I desember fikk de dommen som «sesongens store skuffelse».

Etter trenerskiftet (Scott Hillman ut - Jan André Aasland og Vidar Wold inn) ble sesongen snudd på hodet og NM-gullet ble innkassert.

Nå fortsetter laget i samme gode spor. Sammen med Stavanger Oilers har de vært feilfrie og tatt 12 av 12 mulige poeng etter fire kamper.

Sammen leder de Get ligaen etter at Frisk Asker slo Lillehammer 3–2 tirsdag.

– Det er fint å ta de tre poengene der gitt, sier trener Jan André Aasland på telefon til VG etter kampen.

– Det er ikke lett for Lillehammer å ta imot dere?

– Nei, nå har vi vært veldig solide her oppe. Vi har fem strake seire her nå. Det er det ikke mange andre som klarer, svarer Frisk-sjefen og fortsetter.

– Det er jevne oppgjør hele veien. Det er jo nesten bare ettmålsseire mellom disse to lagene,

Slik ble det også denne kvelden.

Tett og jevnt

Det var en jevnspilt åpning på kampen der hjemmelaget ville mest de første 15 minuttene. Vertene slet med å utnytte godt overtallsspill, selv om gullhjelminnehaver Stephan Vigier fikk flere skuddmuligheter. Men det var en annen canadier som skulle komme først på scoringslisten - nemlig Alex Lavoie.

26-åringen har imponert i sesonginnledningen, og vingen satte pucken nydelig opp i venstre kryss, etter at Mikael Dokken fremprovoserte et svensk «tryn» i midtsonen. Da Juliuz Persson falt, slo Frisk kontra og satte 1–0.

En vakker pasning fra Lillehammer-back Christian Fosse sendte Nick Dineen alene med Nicklas Dahlberg. Og amerikaneren satte lekkert inn 1–1 mellom bena på den svenske burvokteren til jubel fra de aller fleste av de 1223 publikummerne i Eidsiva Arena.

Den nyoppussede hallen bød på show både på og utenfor isen denne tirsdagskvelden. Da pausesignalet lød fra høyttaleranlegget barket landslagsback Christian Kåsastul og L.I.K.-profil Brendan Ellis sammen foran benken til bortelaget.

Begge ble sendt i dusjen av hoveddommerne Owe Lüthcke og Tommy Søstumoen.

Frustrasjonen fra sist kamp mellom lagene er nok neppe helt glemt. For fjorårets NM-kvartfinale mellom lagene ble en meget spesiell rekke med kamper. Serien ble avgjort i syvende oppgjør, og Asker-laget gikk videre, etter at serien kun inneholdt borteseire.

– Det er helt sykt, sa Frisk-trener Jan André Aasland til VG om det, den gang.

Lite visste han om hvor «syk» våren skulle bli med NM-gullet noen uker etterpå.

Med tittelen kom Champions Hockey League-spill for Frisk Asker. Der har de fått det tøft mot sterk motstand der, samtidig som de selv understreker at seriespillet i Norge har høyere prioritet.

Der hadde de ni av ni mulige poeng før møtet med Lillehammer.

Lillehammer svarte

Og bortelaget var best i midtperioden. Et par overtall gjorde at de hadde mest tid med pucken, men scoringen kom i spill 5-mot-5. Patrick Bovim dro seg innover i vertenes sone og la pucken mot mål, Christoffer Bengtsberg måtte gi retur og Magnus Geheb scoret.

Men Lillehammer svarte rakst - igjen

Juliuz Persson fikk pucken rett fra en dropp til høyre for Dahlberg i mål, og lurte sin landsmann med et kvikt håndleddsskudd.

Like etter traff et Martin Gran skudd ei Asker-kølle og føk i tverrliggeren. Vertene avsluttet perioden best. 2–2 før siste.

Avslutningsperioden bød på en «første målet vinner-følelse» og slik ble det.

Max Krogdahl fyrte av fra blålinjen og Hampus Gustafsson styrte inn vinnermålet.

– Det var en god følelse å få den godkjent, sier Aasland, som i likhet med andre måtte vente litt - fordi dommerne skulle se hendelsen på video.

Men mål ble det, og Frisk har samme poengsum som Stavanger på topp (12), men svakere målforskjell. Lillehammer er nummer fire med syv poeng.

– Det er blitt en annerledes start enn i fjor, kan man si. Vi ser veldig bra ut defensivt og kjenner igjen en del av det vi hadde suksess med mot slutten i fjor, det lover bra, avslutter 30-åringen.

