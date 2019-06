HETT UTENFOR ISEN OGSÅ: Klubbene i eliteserien i ishockey og ishockeyforbundet er ikke kommet til enighet om fordeling av fellesinntekter. Bildet er fra NM-finale nummer tre siste sesong, der Storhamars Patrick Thoresen og Frisk Askers Mikkel Christiansen var uenige. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Hockeykonflikten: Krangler om 20 millioner kroner

Toppledelsen i Norges ishockeyforbund røper at rundt 20 millioner kroner «er i spill» etter brudd i forhandlingene med klubbene i eliteserien om en ny fordelingavtale for TV- og markedinntektene. Tirsdag ettermiddag møtes partene til et såkalt informasjonsmøte.







– Det vi er irritert over er at de kritiserer oss for å være grådige. At vi vil ha mer, sier generalsekretær Ottar Eide i Norges ishockeyforbund.

VG møtte ham og ishockeypresident Tage Pettersen til et intervju søndag, i kjølvannet av at VG publiserte denne saken sist fredag: Hockeykonflikten: - Må bli enige så fort som mulig.

To dager tidligere sendte Eide et brev til klubbene med invitasjon til et møte i dag, tirsdag, med tittelen «Informasjon om samarbeid med Get-liga klubbene». Av det fremgår det blant annet at forbundet er klar til å overta funksjonen til Norsk Topphockey (NTH), som er de 10 Get-ligaklubbenes marked- og interesseorganisasjon.

Styreleder Dagfinn Reinertsen i NTH sier at klubbene mener det er uaktuelt. Klubbene har takket nei til invitasjonen.

Stavanger Oilers eier Tore Christiansen vil imidlertid møte på vegne av klubbene sammen med Jörgen Lindgren fra NTH. Lindgren er engasjert i en 50 prosent stilling på markedssiden. Håkan Södergren er ansatt i en hundre prosent stilling med ansvar for daglig drift av NTH.

Tore Christiansen sier til VG at uenigheten om fordelingsnøkkelen mellom forbundet og klubbene har å gjøre med forståelsen av hvem som har bidratt med mest. Han tror konflikten vil bli løst, og mener samtidig at den har noe godt i seg: Tidligere har det ikke vært så mye å krangle om.

Oilers-sjefen er imidlertid mer opptatt av punkt to på agendaen, nemlig «strategiarbeidet» som skal påbegynnes i august: Get-ligaklubbene og forbundet skal peke ut veien for norsk ishockey de neste tre til 10 årene.

– Det har vi aldri sagt, sier styreleder Dagfinn Reinertsen i NTH konfrontert med generalsekretær Ottar Eides påstand om at de kritiserer Eide & co for å være grådige.

– Vårt utgangspunkt er at vi har hatt et samarbeid i 15 år, som vi ønsker å videreføre. Vi har bakt en større kake, der de (Norges ishockeyforbund) har fått en del av økningen. Vi ser ingen grunn til å endre fordelingsnøkkelen, ettersom de ikke har bidratt til økningen, sier Dagfinn Reinertsen.

Ishockeyforbundet og Norsk Topphockey inngikk i fjor høst en ny rettighetavtale med TV 2. Den løper over seks år. Avtalen med Get som sponsor for toppserien går ut neste år. Den er også inngått i samarbeid mellom forbundet og Norsk Topphockey. I fellespotten inngår en avtale med Norsk Tipping, som tilfaller forbundet.

Opprinnelig skulle den - til en verdi 4,5 til 6 millioner - kompensere for bortfallet av klubbenes «billettavgift» til forbundet. Ifølge Ottar Eide er den de siste årene blitt mindre verd etter re-forhandlinger og som følge av endret «policy» hos Norsk Tipping.

Pengene fra den ferske avtalen mellom VG og forbundet tilfaller i sin helhet forbundet, fordi den gjelder landslaget. Ottar Eide mener klubbene i Get-ligaen ikke har krav på en del av denne, konfrontert med at halvparten av spillerne på årets VM-lag kom fra Get-ligaklubbene.

Fordelingen av fellesinntektene har alltid vært 70/30 i favør klubbene. Men med økt aktivitet i regi av forbundet - utviklingsprosjekter og antall landslag - mener forbundet at det er naturlig at de får like stor del i det «Get-ligaproduktet» skaper som fellesinntekter.

Tage Pettersen og Ottar Eide mener at forbundets innsats når det gjelder økningen av disse ikke har vært mindre enn den NTH har stått for.

– Det handler ikke om grådighet eller noe annet. Det handler om å videreføre veksten på begge sidene av bordet, sier Tage Pettersen.

Med «rundt 20 millioner» som utgangspunkt, har klubbene fått 14 millioner og forbundet seks millioner. Med forbundets 50/50-krav vil klubbene få fire millioner mindre - og forbundet fire millioner mer.

Ottar Eide peker på at forbundet uavhengig av den store økningen i fellesinntekter har økt sine markedsinntekter med 40 prosent de siste fem årene. Han hevder at ambisjonen til Norsk Topphockey har vært syv millioner per år i markedinntekter, resultatet null.

Styreleder Dagfinn Reinertsen bekrefter dette. Årsaken er at det frem til i fjor ikke har vært aktuelt å jobbe for det fordi klubbene selv, regionalt og lokalt, har klart å skaffe større reklameinntekter enn NTH sentralt. Nå tror han de, med en samlet støtte fra klubbene og engasjementet av Jörgen Lindgren, «kan få til mer sentralt» enn de har gjort.

Publisert: 18.06.19 kl. 11:02