Storhamar varslet økonomisk krise – henter nye spillere

11. mars: Storhamar publiserer pressemelding om at de er i økonomiske vansker som følge av sluttspill-avlysningen.

11. mars: Styreleder Truls Røise sier til lokalavisen Hamar Arbeiderblad (HA) at semifinalespill i sluttspillet ville reddet økonomien. Han forteller om et inntektsbortfall i størrelsesordenen 4–5 millioner kroner.

13. mars: HA presenterer tall som viste årsresultatet fra 2018:

Overskudd på cirka 346.000 kroner, i et år de omsatte for 34.935.000 kroner. Klubben omsatte for nesten 13 millioner kroner mer enn i 2017, men likevel var overskuddet lite og likviditeten lav. Hvorfor de fortsatte med en like stor satsing, tross et smalt overskudd i et resultatmessig toppår, ville ikke Storhamar-ledelsen svare på.

13. mars: Storhamar publiserer pressemelding om at spillere og ledere er permittert, men informerer ikke ytterligere om økonomisk situasjon. Klubben skriver: Vi vil IKKE vil signere nye spillere, hverken norske eller utenlandske før man har trygghet for at det er økonomisk dekning for dette. Styrelederen svarer ikke på HAs henvendelser, ifølge avisen.

14. mars: Styreleder Truls Røise forteller HA at de er i dyp økonomisk krise, at det kom uventet og at det er krevende dager i kulissene.

18. mars: Storhamar skriver ny kontrakt med talentet Simen André Edvardsen.

20. mars: Backen Andreas Øksnes skriver ny kontrakt.

27. mars: Svenske Erik de la Rose hentes til klubben fra Västerås.

28. mars. HA spør Storhamar hvordan de kan signere spillere to uker etter at de sa det var utenkelig. Klubben svarer at de ikke vil ha høytlønnede spillere neste sesong, og at totalpakker gjør det mulig å signere «importspilleren» de la Rose.

1. april: Medlemsmøte. Storhamar bekrefter et årsresultat på minus 4.344.736 kroner. Det er ikke en aprilspøk.

Truls Røise forteller lokalavisen at de har fått et ekstraordinært tilskudd på halvannen millioner kroner, at Fattige Fettere (frivillig gjeng som har støttet klubben før) ettergir sin gjeld til klubben og gir en gave på 500.000.

Røise hevder de kun mangler én million kroner av de 4,3 som ble ført opp i minus.

3. april: Storhamar gir Miika Elomo og Petteri Nummelin sparken som hovedtrenere. Ett år før kontrakten går ut. Klubben vil ikke kommentere hva det koster dem å avslutte arbeidsforholdet.

15. april: Storhamar signerer en toårskontrakt med ny hovedtrener: Anders Gjøse.

21. april: Storhamar informerer om at halvparten av sponsorene sitter på gjerdet i lys av coronakrisen, og at noen har hoppet av. Det er usikkert hvor mange som kan bli med videre.

22. april. Ishockeyforbundet har søkt om totalt 24 millioner i regjeringens krisepakker til norsk idrett for sine tapte inntekter. Storhamar vet ikke hvor mye de får dekket.

23. april. Årsmøte: Storhamar presenterer ikke budsjett grunnet usikkerheten rundt neste sesongs serieavvikling.

24. april: Innfører lønnstak på 300.000 kr

24. april: Signeringsboom under supporterevent:

Patrick Thoresen signerer ny kontrakt.

Lillehammer-stjernen Jacob Lundell Noer hentes til Storhamar. Backen Sondre Bjerke slår følge.

26. april: Svenske Viktor Kokman hentes som ny keeper fra Vita Hästen.