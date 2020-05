LUKKET DØR: Stavanger Oilers klubbsjef Tore Christiansen tror mest på seriestart for eliteserien i ishockey i oktober/november, et par måneder senere enn normalt. Foto: Bjørn S. Delebekk

Stavanger-sjefen: Ingen Oilers-sesong med 500 tilskuere

Stavanger Oilers-eier Tore Christiansen slår fast at eliteserien i ishockey kommende sesong vil spilles uten hans regjerende seriemester hvis antall tilskuere vil være begrenset til 500 på grunn av smitteverntiltakene.

– Da blir det i alle fall ni lag. Da gjør vi ingenting. Det er så enkelt som at vi driver et A/S og ikke kan drive for kreditors regning. Det er ulovlig. Vi kan ikke starte med 500 tilskuere på tribunene, svarer Tore Christiansen på spørsmål om hvilke konsekvenser det eventuelt vil få for Stavanger Oilers.

Toppserien i norsk ishockey består av ti lag. Serien starter vanligvis i begynnelsen av september. På grunn av coronakrisen har Norges ishockeyforbund og toppklubbenes marked- og interesseorganisasjon Norsk topphockey (NTH) ifølge Tore Christiansen – som også et styremedlem i NTH – utarbeidet tre alternativer for når serien kan starte.

Alle innebærer vanlig serieavvikling med 45 kamper, selv om alternativ tre vil bety seriestart 15. november. Premiere etter den datoen vil redusere antallet til 36 seriekamper.

– Jeg tror ikke vi får lov til å starte med flere enn 500 tilskuere i september, sier Tore Christiansen.

Dermed tror han at seriestarten vil bli utsatt til oktober/november, med – som han også tror – tillatelse til å slippe inn flere enn 500 tilskuere.

– Men vi vil ikke at idretten skal ødelegge for begrenset smittespredning. Vi vil ikke legge press for at den skal komme i gang. Det viktigste er få kontroll over pandemien. På den annen side vil vi ikke kunne drive lovlig forretning med 500 på tribunene, sier Tore Christiansen.

På spørsmål om hans understrekning av konsekvensen av et tilskuertall begrenset til 500 er en spissformulering, er svaret fra Stavanger Oilers-eieren igjen klart og tydelig: «Nei».

Han minner også om at at antall spillere under en kamp utgjør 50 personer. I Dnb Arena jobber 80 til 100 frivillige med kampavviklingen. Det gir plass til 350 tilskuere. Stavanger Oilers trekker 120.000 til 130.000 tilskuere til Dnb Arena i en normalsesong. Til grunnseriekampene forrige sesong kom det 89337 tilskuere på 23 hjemmekamper. Det vil si et snitt på 3884.

Hver av dem legger igjen «pluss-minus» 100 kroner for pølser, brus, popcorn og supporterutstyr. Det gir Oilers 12 millioner inntekter – i en fullverdig sluttspillsesong – utover billettinntektene.

På toppen av dette serverer Oilers 800 middagsmåltider per kamp: 400 i arenalosjene, 200 i restauranten og 150 til 200 i VIP-områdene. Økonomiansvarlig Kjetil Bøe forteller at klubben her beregner seg inntekt på 50 kroner i snitt per tilskuer i arenaen – det vil si 4000 x 50: 200.000 kroner.

Tore Christiansen forteller at klubben solgte 2500 til 2800 sesongkort forrige sesong. Stavanger Oilers vil legge ut sesongkort for sesongen 2020/21 nå, men de vil ikke være «fullverdige».

– Det blir i form av et depositum, i og med at vi ikke kan gi en garanti for at vi kommer til å spille, sier Tore Christiansen.

Spillerne er de første av klubbens ansatte og permitterte som vil bli kalt inn først «hvis det går i riktig retning». Tore Christiansen sier at Oilers begynner å rigge for sesong nå, slik at de står klar i det klarsignal for oppstart blir gitt.

Storhamar hadde et snitt på 3340 tilskuere per seriekamp forrige sesong. Hamar-klubbens styreleder Stein Morten Onsrud vil ikke være like kategorisk som kollega Tore Christiansen. Hamar-klubben drives ikke som A/S, men – som Onsrud understreker – kan den heller ikke drive for kreditors regning.

– Vi må ha balanse i budsjettene. Det må skje ved hjelp av publikum, slik det ser ut nå, sier han.

Over 30 prosent av klubbens inntekter kommer fra billettsalg og inntekter knyttet til publikum som faktisk er i arenaen CC Amfi i forbindelse med kampene. Styreleder Onsrud sier at hver tilskuer per kamp legger igjen opp mot 50 kroner i tillegg til billetten. Et toppoppgjør med 5000 tilskuere gir minst 250.000 kroner «ekstra» i klubbkassen.

– Det er et stort inntektsbortfall og en stor, stor utfordring for oss i ishockey og håndball. Inntektene fra publikum utgjør mye mer enn for fotballen, som har mye større inntekter fra TV-rettighetene. En løsning for fotballen vil ikke være en løsning for oss, sier Storhamar-lederen.

– Vi jobber sammen med forbundet, Norsk topphockey og lokale helsemyndigheter. Vi vil gjerne finne løsninger slik at vi kan komme i gang. Men foreløpig ser vi ingen konkrete løsninger utover å spille for publikum, sier Stein Morten Onsrud med tanke på å finne inntekter som kan kompensere for et «corona-tak» på 500 tilskuere.

Publisert: 11.05.20 kl. 08:16

