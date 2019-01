JUBELSESONG: Brede Csiszar (t.h) spiller seriekamp nummer 502 for serieleder Vålerenga hjemme mot Sparta i Get-ligaen torsdag. Bildet er fra forrige sesong der han, nåværende kaptein Tobias Lindström og Axel Eidstedt gratulerer Colin Spaberg Olsen med en scoring. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Brede Csiszar passerer 500 VIF-kamper: – En legende av få

Brede Frettem Csiszar (31) debuterte for Vålerenga for 12 år siden. Nå har backen rundet 500 seriekamper, med Norges mestvinnende ishockeyklubb på en overraskende tabelltopp – før gullkampen spisser seg til for alvor.

– Brede (Csiszar) har spilt mye bedre enn forrige sesong. Han har pleid å være sånn «er knappen på eller ikke?». Nå har han vært veldig solid. I back-par med Villiam Strøm, som slet i Stavanger forrige sesong, har han sluppet inn ekstremt få mål, sier Vålerengas sportssjef Espen «Shampo» Knutsen til VG.

– Brede har vært en bauta for Vålerenga både på og utenfor isen gjennom hele perioden han har vært i klubben. Han er en fantastisk ambassadør for Vålerenga, sier trener Roy Johansen til VG.

Brede Csiszar sier «det er ikke bare jeg». Han mener «alle» har tatt nødvendige og vellykkede grep. Selv har han prioritert hvile og nok søvn, for å få overskudd på isen i kombinasjon med sin sivile jobb som selger.

– Hele laget virker mer trygg på det vi holder på med. Jeg håper vi fortsetter å ri den bølgen vi er på nå. Vi har jobbet hardt for det, egentlig helt siden Roy (trener Johansen) kom (2016), sier han.

Brede Csiszar, som er kjæreste med håndballandslagets langtidsskadede Amanda Kurtovic (27) , gir uttrykk for at han er stolt over å være i celebert selskap med en håndfull Vålerenga-spillere som har spilt over 500 seriekamper.

– Jeg har vokst opp med å kikke på Vålerengas adelskalender. Spillerne på den var mine forbilder. Derfor er dette stort for meg. Det eneste jeg kunne ønske, er at jeg hadde flere NM-titler, sier Brede Csiszar.

– Legende av få

Han har to, samt «fire-fem seriegull».

Foran «hjemmekampen» i Furuset Forum mot Sparta torsdag har han med 501 kamper passert Vålerenga-legenden Øystein Olsen (500 kamper) på listen over Oslo-klubbens spillere med flest seriekamper. Spiller han de siste 14 seriekampene i Get-ligaen denne sesongen og så å si alle den neste, vil han henvise tidligere landslagsback Jon Magne Karlstad (548) til andreplass, Arne Billkvam (531) til tredje og Jim Marthinsen til fjerde (509).

– Brede har vært en markant figur i Vålerenga, en legende av få, og det er veldig moro at vi har en spiller som passerer 500 kamper. Det er ikke så vanlig nå lenger, sier Johansen, som selv fikk over 400 kamper for Vålerenga som spiller.

Til sammenligning står Stavanger Oilers «toppmann» Christian Dahl-Andersen oppført med 535, mens Storhamars Pål Johnsen og Eirik Skadsdammen har godt over 700. Alle tre har lagt opp. Av aktive spillere begynner Frisk Askers Petter Kristiansen (33) å nærme seg det antallet (700), mens Storhamars måltyv Joakim Jensen (31) er på samme nivå som Csiszar.

For tidlig å gi seg

På spørsmål om han ser for seg å spille flere sesonger utover den neste, som han er kontraktfestet for, svarer Brede Csiszar kjapt at «det er for tidlig å gi seg».

– Vålerenga har en plan om å komme tilbake til toppen . Om den nye arenaen står ferdig om halvannet år, eller hva det blir til, spiller ikke så stor rolle, mener han.

– Brede har alltid vært god, både på og utenfor banen, og i år har det toppet seg sportslig. Han har mange gode sesonger igjen, tror Roy Johansen om 31-åringen.

Vålerenga har åpenbart ikke latt seg påvirke av at åpningen av Nye Jordal er utsatt to år, fra opprinnelige høsten 2018 til 2020. På spørsmål om årsaker til lagets oppsiktsvekkende suksess denne sesongen, svarer Vålerengas sportssjef slik:

– Fordi vi har en jævla bra gjeng, og vi er mye bedre defensivt enn på mange år. På backsiden er vi best i ligaen og på høyde med det beste vi noen gang har hatt, sier Espen Knutsen og røper at den nå blir enda bedre.

Landslagsbacken Daniel Sørvik (28) er klar for Vålerenga-comeback mot Sparta etter to og en halv sesong i Tsjekkia.

PS! Tre Vålerengas-spillere ligger i toppen av målpoeng-statistikken i Get-ligaen: 1) Rasmus Ahlholm, Vålerenga (28 mål/28 målgivende), 2) Tobias Lindström, Vålerenga (30+23), 3) Patrick Thoresen, Storhamar (19/28), 4) backen Stefan Espeland, Vålerenga (7/37).