Zuccarello blir i Rangers – og kan bli ny kaptein

Publisert: 26.02.18 21:37 Oppdatert: 26.02.18 23:26

Mats Zuccarello (30) får ønsket oppfylt om å spille videre for New York Rangers. Samtidig åpner muligheten seg for at han blir kaptein for de blåkledde.

Rangers-kapteinen Ryan McDonagh går nemlig til Tampa Bay Lightning. Det åpner for at assistentkaptein Zuccarello kan bli forfremmet til kaptein. Også JT Miller går til Tampa Bay.

– Mats mister en god kompis i McDonagh, sa Zucca-kameraten Glenn Jensen på VGTVs NHL-sending mandag kveld.

Rangers får til gjengjeld Libor Hajek, Brett Howden og Vladislav Namestnikov fra Tampa Bay. Hajek og Howden er unge talenter, mens russseren Namestnikov har spilt i rekke med superstjernene Steven Stamkos og Nikita Kutsjerov.

Derimot virker det klart at den svenske backkjempen Erik Karlsson (27) blir i Ottawa Senators.

Målvaktlegenden Henrik Lundqvist er nå en av de få som har vært i Rangers siden Zuccarello kom.

– Jeg tror det er 40 prosent sannsynlighet for at han bytter klubb i dag, sa Roy Ulvmoen fra podkasten NHLprat på forhånd til VG.

– Dette er en deal som begge klubber kan være veldig fornøyd med, sa han etter at det hele var klart.

Mats Zuccarello satt på flyet sammen med resten av Rangers-laget til Vancouver da overgangsvinduet ble lukket kl. 21.00 norsk tid.

– Jeg håper selvfølgelig at jeg er Rangers-spiller, det er ingen som vil bli byttet bort. Men blir jeg byttet bort, ser jeg positivt på det, selvfølgelig. Det er vinn-vinn, sa Zuccarello til VG natt til mandag etter 2-3-tapet for Detroit Red Wings.

Nordmannen er en yndlig blant Rangers-fansen, og mange har uttrykt at de vil beholde Zuccarello.

– Jeg kommer til å gråte om han blir tradet, sa en kvinnelig supporter til VG søndag.

En rekke lag ble trukket fram som mulige nye arbeidsgivere for Zuccarello på forhånd.

Totalt har Mats Zuccarello spilt 445 kamper for New York Rangers i NHL. Han står med 96 mål og 209 assist. Han debuterte for klubben den 23. desember 2010.

Noen overganger fra mandag kveld:

Winnipeg Jets henter Paul Stastny fra St. Louis Blues.

Vancouver Canucks henter Brendan Leipsic fra Vegas Golden Knights i bytte mot Philip Holm.

Colombus Blue Jackets heter Thomas Vanek fra Vancouver.