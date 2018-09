LANG VEI Å GÅ: Vålerengas backveteran Mats Trygg (t.v.), trener Roy Johansen og sportssjef åpner ishockeysesongen mot NM-finalist Lillehammer søndag. Men de kan se langt etter åpningen av klubbens Nye Jordal Amfi. Foto: Delebekk, Bjørn S.

Oslo-byråden: Jordal-entreprenøren må betale dagbøter

ISHOCKEY 2018-09-09T13:18:23Z

Kjetil Lund, Oslos byråd for næring og eierskap, mener at entreprenøren som bygger Nye Jordal Amfi må betale dagbøter hvis Vålerengas nye hjemmearena ikke står klar til bruk i september 2019 – men tror likevel ikke åpningen vil skje før 2020.

Publisert: 09.09.18 15:18

– I det tempoet (entreprenøren) NCC jobber, ligger det an til at prosjektet blir ferdig i 2020, skriver blant annet byråd Kjetil Lund (Ap) i sine svar på spørsmål fra VG angående ferdigstillelsen av Nye Jordal Amfi.

Bakgrunnen er denne VG-saken sist torsdag der kommunikasjonssjef Tor Heimdahl i NCC Norge understreker og gjentar beskjeden entreprenøren ga i mai om ytterligere utsettelse av ferdigstillelse:

– Vi tar sikte på at Nye Jordal Amfi skal stå ferdig sommeren 2020. Vi er faglig trygge på at vår fremtidsplan er riktig, uttalte han til VG.

Samme dag skrev Vårt Oslo at ansvarlig byråd Kjetil Lund at Oslo kommune ved Kultur og idrettsbygg (KID) ville kreve dagbøter hvis det påløper ytterligere forsinkelser – etter avtalt ferdigstillelse september 2019. Overfor VG bekrefter Kjetil Lund at «kontrakten inneholder bestemmelser om dagbøter om prosjektet blir forsinket utover det som er avtalt».

– Den opprinnelige kontakten var at Nye Jordal Amfi skulle stå ferdig 1.9. 2018. Det er uenighet mellom KID og NCC om ny ferdigstillelsesdato. KID har akseptert ett år utsettelse til 1.9 2019, men har varslet dagbøter etter dette. I det tempoet NCC jobber, ligger det an til at prosjektet blir ferdig i 2020, skriver han i svarene på e-post.

– Er NCC enig i dette? Eller i denne tolkningen, hvis det er en tolkning (KIDs) av ordlyden i kontrakten?

– NCC må svare for sin tolkning av kontrakten, svarer Lund.

Han tok over som byråd for næring og eierskap etter Geir Lippestad (Ap) i desember i fjor.

I august mottok KID et brev fra NCC hvor entreprenøren opprettholder sine krav om fristforlengelse og hvor det fremkommer at de ikke følger en fremdriftsplan for å ferdigstille hallen til september 2019, skrev kommunikasjonssjef Haakon Berg Jensen i KID i en e-post til VG siste uke.

Kjetil Lund forteller at han har «etablert kontakt» med administrerende direktør i NCC-konsernet, Thomas Karlsson, angående et møte for å understreke «at Nye Jordal Amfi er et svært viktig prosjekt for idretten i Oslo».

– Jeg forventer NCC er seg sitt samfunnsansvar og omdømme bevisst, og at NCC innenfor kontrakten gjør det de kan for å ferdigstille prosjektet, sier Kjetil Lund.

Opposisjonens Eirik Lae Solberg (H), leder for Samferdsel- og miljøkomiteen i bystyret, sier til VG at det er en uvirkelig situasjon at det skiller nesten ett år mellom når kommunen og entreprenøren mener hallen skal stå ferdig. Han krever at byråd Kjetil Lund «kommer til komitémøtet neste uke og svarer for denne alvorlige situasjonen».

– Vi ble lovet at det skulle ta drøyt halvannet år å bygge nye Jordal Amfi da rivningen av den utslitte arenaen startet i januar i fjor. Hvis det viser seg at det vil ta over tre år, står vi overfor en byggeskandale som rammer hockeysporten hardt, mener Eirik Solberg Lae.

I et intervju med Dagsavisen i forbindelse med første offisielle rivningsdag av (gamle) Jordal Amfi i januar 2017, uttalte KID-direktør Eli Grimsby at hun kunne garantere at Nye Jordal ikke ville bli gjenstand for overskridelser. Nå er de på 200 millioner: En «usikkerhetsavsetning» på 60 millioner og en ekstra bevilgning på 141 millioner i mai i år.

– Hva er din kommentar til Grimsbys garanti da og dagens faktiske overskridelse? Og hva vil den endelig prisen for Nye Jordal Amfi bli, tror du?

– Jeg forholder med til den kontrakten som er inngått og den kostnadsrammen som er vedtatt av Oslo bystyre. Jeg vil ikke spekulere utover det, svarer ansvarlig Ap-byråd Kjetil Lund.

PS! Vålerenga spiller sesongens første Get-ligakamp mot NM-finalist på sin midlertidige hjemmebane Furuset Forum søndag klokken 17.00.