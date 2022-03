RIVALER: Det er duket for storoppgjør allerede i kvartfinalene mellom Vålerenga og Storhamar. Det gleder både Vålerenga-trener Espen «Shampo» Knutsen (til venstre) og Storhamar-kaptein Patrick Thoresen (til høyre) seg til.

Duket for gigantoppgjør: − For bra til å møte hverandre i kvartfinalen

To av tidenes beste norske hockeyspillere gleder seg litt ekstra til de skal barke sammen på Jordal søndag.

Av Sebastian Melsom Johansen

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

– Det er veldig spesielt, men litt gøy også da. To år uten sluttspill, og da å få dem i kvarten ... Da er det bare å hoppe rett i det. Det er veldig, veldig gøy, sier Vålerenga-trener Espen «Shampo» Knutsen til VG foran møtet med erkerivalen Storhamar allerede i NM-kvartinalen. Det er faktisk første gang de møter hverandre i sluttspillsammenheng på åtte år.

I et historisk perspektiv er oppgjørene mellom disse to lagene blant det største man finner i norsk ishockey. Vålerenga og Storhamar har møttes i åtte finaler og åtte semifinaler i NM-sluttspillet de siste 30 årene.

Info Dahlstrøm om kvartfinalene: Ole Eskild Dahlstrøm spilte både for Furuset, Storhamar og Vålerenga – og er nå TV-ekspert. Slik vurderer han årets kvartfinaler: Vålerenga-Storhamar: Det kommer til å bli fryktelig jevnt. Det kommer til bli hardt. Den som orker, tror jeg kommer til å vinne det. Jeg synes det lukter en «kamp syv» – en avgjørende kamp på Jordal. Og da får vi se hvem som har hockey-gudene med seg.

Stavanger Oilers – Ringerike: Stavanger har møtt Ringerike fem ganger i år og har vunnet alle kampene. Der kommer det ingen overraskelser. Jeg er mektig imponert over hva Ringerike har fått til i år, men å slå Stavanger over syv oppgjør, det får de ikke til.

Stjernen – Lillehammer: Stjernen kan slå alle siden de har et arsenal av offensive spillere. Så er spørsmålet om de klarer å få det ut. Men jeg gir Lillehammer en fair sjanse til å slå ut Stjernen. Det kan være den overraskelsen man får i kvartfinalen.

Sparta – Frisk Asker: Jeg tror Sparta tar Frisk. De har spilt herlig hockey i år. De har grunnspill og stall til å vinne. De har også en keeper som jeg tror kommer til å bli avgjørende. Vis mer

– Jeg har vokst opp med disse derbyene, så det blir veldig spesielt, sier Storhamar-kaptein Patrick Thoresen og kaller altså møtet med Oslo-rivalen for et «derby».

– Jeg tror begge lag kjenner tenningsnivået som kommer i disse oppgjørene. Det kjenner vi på under seriespill også. Når vi møter Vålerenga, så er det noe ekstra. Uten å si noe stygt om de andre lagene, så er kampene mellom Vålerenga og Storhamar det største oppgjøret, uansett hvordan de ligger an på tabellen.

TØFFERE ENN TOGET: Det er få som er tøffere ute på isen enn Patrick Thoresen. Her avbildet i duell med tidligere Vålerenga-spiller Tallak Lyngset i september 2017.

I løpet av de siste 30 årene har Vålerenga og Storhamar til sammen vunnet sluttspillet 17 ganger – Vålerenga ti seire, Storhamar syv. At de møtes så tidlig som i kvartfinalen, har bare skjedd én gang i denne perioden (2012).

– Det er to lag som er for bra til å møte hverandre i kvartfinalen. To lag som har slitt jævlig mye med skader hele sesongen, sier «Shampo».

Info Vålerenga mot Storhamar i NM-sluttspillet de siste 30 årene: 2014: Vålerenga vant i semifinalen. 2012: Vålerenga vant i kvartfinalen. 2010: Vålerenga vant i semifinalen. 2008: Storhamar vant i semifinalen. 2007: Vålerenga vant i finalen. 2006: Vålerenga vant i semifinalen. 2004: Storhamar vant i finalen. 2003: Vålerenga vant i finalen. 2002: Storhamar vant i semifinalen. 2000: Storhamar vant i finalen. 1999: Vålerenga vant i finalen. 1998: Vålerenga vant i finalen. 1997: Storhamar vant i finalen. 1996: Storhamar vant i finalen. 1995: Storhamar vant i semifinalen. 1993: Vålerenga vant i semifinalen. 1992: Vålerenga vant i semifinalen. ** 17 møter – Vålerenga har vunnet ti av dem. Vis mer

LANG ERFARING: Espen «Shampo» Knutsen har lang erfaring med storoppgjør mot Storhamar. Her avbildet fra da han spilte for Vålerenga mot Storhamar i Jordal Amfi tilbake i desember 2003.

– Det er klart å komme inn på nye Jordal er kult, og så håper jeg at Vålerenga forhåpentligvis klarer å trekke egne supportere også, sånn at det ikke bare er gult og blått. Så jeg håper folk kan rive seg løs fra sofaene sine og fylle begge hallene, sier Storhamar-kaptein Thoresen, som hadde sin storhetstid i Salavat Julajev og SKA St. Petersburg i den russiske ligaen.

– Det har vært mange hatoppgjør og mye dritt mellom klubbene. Det har bygget seg opp over mange år. Det er to storheter i norsk hockey som barker mot hverandre, sier Vålerenga-treneren, med en sterk fortid i NHL og spesielt i Columbus Blue Jackets.

PS! Vålerenga-Storhamar starter søndag klokken 17.30. Du kan se den på TV 2 Play.