JUBLET FOR TIDLIG: Storhamar-spillerne tror de har vunnet den femte NM-finalen, men dommerne skal etter hvert bruke 12 minutter på å avgjøre at målet blir annullert. Siden vant Frisk Asker 3–2 i den dramatiske kampen. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Presidenten om dommerkritikken: – Ikke så altfor mange å velge mellom

NM-finalene mellom Storhamar og Frisk Asker dømmes av dommere med tilknytning til klubbene. – Det er en felles forståelse om at det er kvaliteten som skal ligge til grunn, svarer hockeypresidenten på kritikken.

At Hansen dømmer for Storhamar, mens den andre dommeren, Jørn Mccall Ekeberg, er fra Nesøya i Asker ble tema etter sist kamp da det kokte rundt dommerne etter en annullering av en avgjørende Storhamar-scoring.

Storhamar-trener, Fredrik Söderström, ville ha nye dommere etter kampen de tapte søndag.

– Det er patetisk at en dommer fra Asker og en fra Hamar dømmer denne finalen. Dette er faen ikke 17. mai hvor vi løper rundt å klemmer hverandre, sa Söderström til Budstikka.

Se annulleringen som tok 12 minutter:

Felles forståelse

Overfor VG mandag står han fast ved at han ikke liker at det er dommere fra Asker og Hamar som dømmer finalekampene.

Hockeypresident Tage Pettersen forteller at det er enighet mellom klubber, dommere og forbund om at dommere fra samme sted som lagene kan dømme kamper.

– Så må vi erkjenne at det ikke er så altfor mange å velge mellom, og at det kommer kampledere fra samme steder som klubbene. Derfor er det en felles forståelse om at det er kvaliteten som skal ligge til grunn. Dette skjer i flere tilfeller gjennom sesongen, forklarer Pettersen.

HOCKEYPRESIDENT: Tage Pettersen sier at klubber, dommere og forbund har en felles forståelse om at dommerne kan komme fra samme sted som klubbene. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

– Selvfølgelig diskusjon

TV 2s ekspertkommentator Erik Follestad påpeker at de beste dommerne kommer fra de beste klubbene, men at dette valget også kunne vært unngått.

– Selvsagt vil det bli en diskusjon rundt dette, og det har vært hele finalespillet. Men klubbene har også akseptert det. Men selvsagt burde man vært dette foruten og valgt andre dommere, fordi det kan bli et problem og nå er det blitt det. Før finalene var det Frisk Asker som mente det var feil, men nå er det Storhamar som reagerer, sier Follestad.

For øvrig hadde OL-finalen mellom Canada og USA i 2010 kanadiske dommere.

– Tilhørighet skal i utgangspunktet ikke ha noe å si, sier Follestad.

– Ishockey-Norge er lite så det er ikke så rart at dommere har tilknytning til lag som spiller. De beste dommerne kommer fra klubber som spiller i Get-ligaen, sier Follestad.

Publisert: 15.04.19 kl. 16:04