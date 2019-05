MOT GAMLE KJENTE: Patrick Thoresen feirer sitt mål mot Finland i OL i fjor, der Norges ishockeylandslag tapte 1–6 i kvartfinalen mot Russland (OAR) - som er hockeyguttas første motstander i VM fredag ettermiddag. Foto: GRIGORY DUKOR / X90080

Patrick Thoresen: - Russland ser på oss som lett bytte

BRATISLAVA (VG) Patrick Thoresen (35) kjenner russisk ishockey ut og inn. Han tror holdningen til hans tidligere lagkamerater er at Norge vil bli et lett bytte for dem i VM-premieren fredag ettermiddag.

– Jeg tror nok de ser på oss som et lett bytte. Men det er ikke bare deres mentalitet. Det er de fleste topplagenes mentalitet. Når de møter noen som er så mye svakere på papiret, senker de guarden. Det er der vi som er underdogs har en fordel, sier Patrick Thoresen til VG etter å ha trent på morgenen før møtet med Russland:

Patrick Thoresen vant to sluttspill om Gagarin Cup for to klubber i løpet av seks og en halv sesonger i den Russland-baserte ligaen KHL. Etter Norges trening torsdag, ble han nærmest omringet at russiske journalister som ville vite hva det norske ishockeylandslagets «game plan» mot regjerende OL-mester Russland.

For 14 måneder siden tapte Norge 1–6 kvartfinalen i Pyeongchang for russerne (OAR), som etter 26 års gulltørke slo Tyskland i OL-finalen.

– Alle er klar over, jeg også, at det er verdensstjerner vi skal møte. Vi vet hva som venter oss. Men det viktig å få de nye, unge på laget vårt til å forstå at vi kan ta poeng, og at de ikke er umenneskelige. Ikke at de ser «highlights» av dem og spiller dem på «NHL 19» hver dag, sier Storhamar-kapteinen.

Her presenterer Patrick Thoresen sin «game plan» for de norske spillerne under et internt møte: - Ha selvtillit

På grunn av en kneskade han pådro seg i semifinalen NM-sluttspillet mot Stavanger, trodde han i forrige uke at han måtte stå over de to til tre første VM-kampene. Torsdag erklærte han seg spilleklar fra start.

– Vi er her for å flå dem. Men det kommer ikke av seg selv. Vi er nødt til å følge alle punktene vi har «satt opp», og vi må ha hundre prosent uttelling til en hver tid. Ikke bare mot Russland. Det gjelder mot Tsjekkia (lørdag) og Sverige (mandag), sier han til VG.

Slik så «hockeygutta» ut da de prøvde sine nye VM-treningstrøyer første gang.

- Vi må opptre nesten perfekt mot de andre motstanderne også. Så jevnt er det i VM, tilføyer han.

Trener Petter Thoresen (57) analyserte Russland sammen med spillerne torsdag kveld. Etter den lette treningsøkten fredag klokken 09.30, sier han til VG:

– Gutta må tenke på seg selv; at de er klare. Vi ble kjørt i første periode mot Slovakia (siste treningskamp før VM tirsdag). Vi vet at de er gode, og så må vi forsøke å være så gode som vi kan være.

Norge i VMs A-gruppe siden opprykket i 2005: 11. plass, 14. plass, 8. plass (kvartfinale i Halifax 2008). 11. plass, 9. plass, 6. plass (kvartfinale i Bratislava 2011), 8. plass (kvartfinale i Stockholm 2012), 10. plass, 12. plass, 12. plass, 10. plass, 11. plass, 13. plass Vis mer vg-expand-down

– Vi må ikke bli blendet av resultat. Det kan bli bra, eller det kan «gå av gårde». Det vet man aldri. Men vi skal sitte igjen med en god følelse. Det er det viktigste, tilføyer Petter Thoresen foran sin tredje VM-turnering som landslagssjef.

Publisert: 10.05.19 kl. 12:51