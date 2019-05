HELT UTE: Lars Haugen (32) ble Norges keeperhelt da han debuterte i VM i Slovakia for åtte år siden. Nå har han meldt avbud til årets mesterskap samme sted. Det starter neste fredag. Foto: Tore Meek, NTB scanpix

Hockeygutta om keeper Haugen: – Han vil bli savnet

Ishockeylandslagets mangeårige førstekeeper Lars Haugen (32) vil bli sårt savnet i VM etter at han nylig sa nei til å spille mesterskapet som starter i Slovakia neste uke.

Det innrømmer landslagsveteranene Patrick Thoresen, Jonas Holøs og Alexander Bonsaksen overfor VG.

– Han har vært fast inventar førstekeeper i snart ti år. Det er klar det blir annerledes når han ikke skal være med, på grunn av personen og dynamikken han skaper i spillergruppen, ikke minst, sier Alexander Bonsaksen (32) til VG etter landslagssjef Petter Thoresens presentasjon av VM-troppen torsdag formiddag.

Sammenlignet med VM-laget hans i danske Herning for ett år siden, er ni spillere borte – blant andre Lars Haugen. Han ble, nærmest ved en tilfeldighet, førstekeeper og reddet ishockeylandslaget til kvartfinale og «hockeyguttas» beste plassering noen gang i VM i 2011: 6. plass.

Vel å merke i Slovakia, der VM 2019 starter neste fredag.

Ishockeylandslaget i VM i Bratislava og Kosicé 10. til 26. mai Keepere:

Henrik Haukeland, Henrik Holm, Jonas Arntzen.

Arntzen var ikke med i VM i fjor. Lars Haugen, som har vært førstevalg siden 2011, har takket nei Backer:

Jonas Holøs, Alexander Bonsaksen, Johannes Johannesen, Christian Bull, Stefan Espeland, Mattias Nørstebø, Erlend Lesund, Christian Kåsastul

De tre siste er nye sammenlignet med VM-troppen i Danmark for ett år siden. Borte fra den er Villiam Strøm, Daniel Sørvik og Dennis Sveum Løpere:

Kristian Forsberg, Michael Haga, Patrick Thoresen, Mats Rosseli Olsen, Andreas Martinsen, Tommy Kristiansen, Tobias Lindström, Mathis Olimb, Thomas Valkvæ Olsen, Alexander Reichenberg, Niklas Roest, Martin Røymark, Mathias Trettenes, Sondre Olden

Patrick Thoresen, Mats Rosseli Olsen, Andreas Martinsen, Alexander Reichenberg og Sondre Olden er nye spillere sammenlignet med VM-troppen i fjor. Borte fra den er Anders Bastiansen, Steffen Thoresen, Ludvig Hoff, Ken André Olimb og Eirik Salsten Totalt er ni spillere borte fra Petter Thoresens VM-lag i Herning i mai i fjor Vis mer vg-expand-down

VM-TROPPEN: Ishockeylandslaget samlet etter uttaket til VM torsdag formiddag. Foran i midten fra venstre: Jonas Holøs (med skjegg), Alexander Bonsaksen (m/caps) og Patrick Thoresen (med mindre skjegg enn tidligere). Foto: Johansen, Erik / NTB scanpix

– Vi har fortsatt gode keepere. Men han (Lars Haugen) er en humørspreder og «snål» person. Vi har ledd mye av ham, på hans bekostning. Hans rolle i laget, sosialt, har vært helt suveren. Det kommer vi til å savne, vedgår Patrick Thoresen (35).

Storhamar-kapteinen vil høyst sannsynlig på grunn av to skader – i kneet og muskulaturen ved ribbenene på høyre side – stå over Norges to til tre første kamper i VM: Russland 10. mai, Tsjekkia 11. mai og Sverige 13. mai.

Fra tribunen i Bratislava vil han se Lars Haugens erstatter, Henrik Haukeland (24), stå i mål – forhåpentlig like glimrende som mot Tyskland i VM i fjor.

– Haugen er en mann vi har stolt på i alle år. Men jeg er ikke redd for å få Haukeland inn som førstekeeper. Han har og Haugen sto vel like mye i VM i fjor. Han har bevist at han er en toppkeeper. Kravet er at han skal ta oss til sluttspillet (kvartfinale), og det er slik han vil ha det. Han har det i seg, hevder Alexander Bonsaksen.

Landslagskaptein Jonas Holøs (31) forteller at han lenge har vært klar over at Lars Haugen av hensyn til familien kunne komme til å melde forfall til VM. Holøs kom nettopp selv i samme situasjon som Haugen har vært i litt lenger. Han ble far.

– Jeg har full forståelse for det. På et eller annet punkt må man sette familien først. Det er slik livet er. Jeg er først nå i samme situasjon. Men jeg har tidligere vært inne på samme tanke, av hensyn til egen kropp, sier Jonas Holøs når det gjelder spørsmålet «ja eller nei til VM» – foran hans 14. siden debuten i 2006.

Fordi VM arrangeres så sent som i mai, går spillerne som deltar glipp av opp mot to måneder med «grunntrening» foran neste sesong, påpeker Norges kaptein.

– Hva kommer du til på savne mest med tanke på Lars Haugens fravær?

– Det er 50/50, på og utenfor isen. Han er en klovn utenfor, og han vil bli savnet mellom stengene. Men (Henrik) Haukeland er en god erstatter. Han er stabil og har erfaring fra mange turneringer, svarer Jonas Holøs.

