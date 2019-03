I FORM: Stavanger Oilers slo Storhamar på hjemme-is. Her gratulerer Stephan Vigier (t.h), David Morley (t.v) og Dennis Sveum, Luc Snuggerud (77) med 3–0-scoringen. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Stavanger Oilers slapp med skrekken da Storhamar kom tilbake

STAVANGER (VG) (Stavanger Oilers - Storhamar 4–3, 2–2 i kamper) Stavanger Oilers ledet 4–0 etter to perioder og alt gikk mot hjemmeseier. Så scoret Storhamar tre ganger, men Stavanger holdt unna så vidt.

Storhamar gikk slukøret i garderoben etter to perioder. 4–0 sto det på tavla. De hadde blitt rundspilt og så totalt underlegne ut i den fjerde NM-semifinalen mot Stavanger Oilers .

Sakte men sikkert spilte de seg inn i kampen i den tredje perioden. Andreas Øksnes, Mikael Zettergren og Christian Bull scoret hver sin gang, og de siste to minuttene ble en «thriller» i oljebyen.

Stavanger tok unna det som kom av skudd, og jubelen kunne endelig slippes løs igjen. Nå er det 2–2 i kamper.

På sluttsignalet barket spillerne sammen i mindre slåsskamper. Litt frustrasjon måtte tydeligvis ut før de kunne gå hvert til sitt etter denne bataljen.

Heltent hjemmelag

Harde taklinger, omdiskuterte situasjoner med påfølgende fyring i sosiale medier, pene scoringer og masse publikum.

Semi-finaleserien mellom Storhamar og Stavanger Oilers har inneholdt mye god hockeyreklame i de første oppgjørene. At Norges to største kanoner de siste årene har sesongen på spill gjør at kampene har en nerve over seg som er til å ta og føle på for alle involverte. At det for begge, ut fra forventningene og egne mål, blir en fiasko å ryke ut allerede nå, gjør rammen for begivenhetene helt spesiell.

Så også i kveld.

En rotete åpning på kampen fra Storhamar sin side kulminerte i at David Morley styrte inn 1–0 foran Oskar Östlund etter seks og et halvt minutt spill. De trykket på videre og gjestene hadde flaksen med seg da Phil Lanes pasning nesten endte med åpent mål for Greg Mauldin minuttet senere.

Nye store sjanser for Morley og Kristian Forsberg fulgte så. Det var nærmest utrolig at hjemmelaget ikke scoret flere.

Brutalt møte med Stavanger

Det var godt gammeldags kok i publikum i DnB Arena. Etter en mildt sagt skuffende fjorårssesong har det tatt litt tid å få «trykket» tilbake i hallen - men i kveld var det vilje både hos fansen og hos de sortkledde på isen.

Tre minutter før første pause tok det helt av. Mauldin pirket inn 2–0.

Der Storhamar dikterte det meste av spillet hjemme for to dager siden, var det totalt motsatt de første 20 minuttene her.

Et elendig overtall fra Oilers i innledningen på periode to endte med en slags invitasjon inn igjen i kampen for Hamar-lagets del da de fikk power play rett etter. Men Steffen Thoresen dro på seg utvisning i offensiv sone etter kun noen sekunder. Stavanger-målvakt Henrik Holm gikk i bakken og dommeren blåste for tripping.

Da var svaret fra Stavanger brutalt. Luc Snuggerud hamret inn 3–0 og kampen syntes avgjort før den var halvspilt.

Fire minutter før traff Phil Lane motsatt kryss fra skrå vinkel. Importene «rocket» DnB så det holdt i massevis.

– 4–0. Sånn det ser ut nå så har dem ingenting å komme med, sa TV 2-ekspert Erik Follestad om Storhamar etter to perioder.

– Vi spiller med en helt annen ro og med selvtillit nå, sa Luc Snuggerud.

Den regjerende Norgesmesteren så ikke ut som seg selv i det hele tatt - men det skal Stavanger Oilers ha all ære for at var tilfelle.

TUNGT: Oskar Östlund (t.v) depper etter at Oilers har tatt ledelsen. David Morley, Stephan Vigier og Brandon Burlon jubler i bakgrunnen. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Nytt håp

Savnet av skadde Patrick Thoresen var langt mer synlig for gjestene i hans andre kamp på rad med fravær. Rekkekamerat Victor Svensson fikk lite til å stemme for egen del, samtidig sleit hele laget med å takle aggressiviteten til vertene.

– Vi er altfor dårlige. Stavanger er sterkere enn oss, går mer på skøyter og er rett og slett bedre, sa Robin Dahlstrøm til TV 2 etter to perioder.

I starten av tredje kom de ut som et nytt lag.

Storhamar reduserte til 1–4. Andreas Øksnes avslutting var knallhard.

Det var også skuddet til Mikael Zettergren til 2–4, som plutselig skapte full spenning igjen de siste ti minuttene.

Da Zettergren kom alene med keeper med fire minutter igjen ble det helt stille i hallen. Han bommet, men Christian Bull scoret like etter og nå ble det skikkelig nervepirrende.

Men Stavanger tok seieren, det var det eneste som var i potten i kveld. 2–2 i kamper.

Neste oppgjør er på Hamar lørdag.

