HISTORISK ØYEBLIKK: Her gratuleres Emilio Pettersen av Norge-benken etter det første, av mest sannsynlig mange, landslagsmål. Foto: Fredrik Hagen, Norges ishockeyforbund

Emilio (21) med dobbel i VM-generalprøven - Norge kjører over Danmark

(Danmark - Norge 0–4, kamp pågår) Norges fremste hockeytalent Mathias Emilio Pettersen (21) presenterte seg med to scoringer i VM-generalprøven mot Danmark.

Av Vegard Aulstad

Publisert: Nå nettopp

Kampen pågår fortsatt.

Det er knyttet enorme forventninger til Mathias Emilio Pettersen. Unggutten er draftet av, og har fått sin første proffkontrakt med, NHL-klubben Calgary Flames i Canada. Han spilte på det nest øverste nivået i Nord-Amerika denne sesongen, og debuterte onsdag på det norske herrelandslaget i 4–3-seieren over Danmark.

De aller fleste som følger norsk ishockey mener dette er mannen som skal følge opp Mats Zuccarellos enorme NHL-suksess.

– Han har en gudegave av et talent, har General Manager, Bred Treliving, tidligere uttalt til VG om supertalentet.

Allerede onsdag leverte «Emilio» sine første landslagsmål.

Først ble han tatt foran den danske keeperen Sebastian Dahm. Straffeslaget Norge fikk tildelt tok han selv, og Oslo-gutten satte sikkert inn sitt første mål med flagget på brystet på A-landslaget. Det neste var ennå vakrere.

I overtallsspill hamret han pucken i danskenes bur da han ble satt opp av Stefan Espeland. 21-åringen gjorde det han har fått ros for i amerikanske juniorligaer de siste årene - viste spisskompetanse i power play.

Norges VM-gruppe i Riga Canada Finland USA Tyskland Latvia Norge Italia Kazhakstan Vis mer

En norsk tropp som er sterkt preget av at flere spillere ikke har hatt trening og kampspill de siste årene har hatt nok av utfordringer før VM i latviske Riga. Etter tre tap mot Sverige (to ganger) og Danmark har de slått tilbake med to sterke prestasjoner mot sistnevnte lag den siste uken.

Gustav Willman Borvik og Mathias Trettenes har scoret de to andre målene for Norge.

VM-åpningen går mot Tyskland 21. mai. Et lag Norge høyst sannsynlig må forbi på tabellen i gruppespillet for å nå målet om kvartfinale.

PS: Norge møter blant andre Danmark i OL-kvalifisering på hjemmebane i høst.