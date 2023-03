SCORET: Andreas Martinsen scoret for Vålerenga mot Storhamar lørdag. Foto: Lise Åserud / NTB

Vålerenga slo tilbake igjen – likt med Storhamar i NM-semien

(Vålerenga – Storhamar 6–3) Vålerenga knuste Storhamar 6-3 og utlignet dermed til 2-2 i kamper i semifinaleserien i NM-sluttspillet i ishockey.

NTB

Etter at de tapte på Hamar for noen dager siden, var VIF avhengig av seier for ikke å havne for langt bak i kampen om finalebillett i NM.

På hjemmebane innfridde de, og scoringer av Tommi Taimi, Sebastian Johansen (to mål), Andreas Martinsen, Martin Røymark og Tobias Lindström ordnet seier for Oslo-laget.

Samuel Solem scoret to ganger for Storhamar, mens Patrick Rørbu Elvsveen noterte seg for ett mål.

Dermed fortsetter lagene å vinne på hjemmebane så langt i NM-semifinalen. De har begge vunnet to kamper hver, og de har alle kommet på hjemmebane. Neste kamp spilles på Hamar mandag.

Storhamar og Vålerenga er to av de mest tradisjonsrike klubbene i norsk hockeyhistorie. VIF har vunnet hele 26 NM-titler, mens Storhamar har sju.

Det er likevel 14 år siden Vålerenga sist vant NM. Storhamar gjorde det sist i 2018, og i fjor ble Storhamar slått av Stavanger Oilers i finalen.

Regjerende norgesmester Oilers er klar for finalen etter å ha slått Sparta 4-0.

Lørdag sikret også Lørenskog opprykket til Eliteserien. De har ikke spilt på toppnivå siden 2018. Ringerike beholdt plassen 3-2-seier mot Grüner.

