Analyse: «Zucca» på villspor i Wild

(Minnesota Wild-Pittsburgh Penguins 4–7) Mats Zuccarello (32) er inne i en blindgate eller på villspor i sin nye klubb Minnesota Wild. Det er ingen overraskelse.

Fire kamper, fire tap, null mål-poeng, kun tre registrerte skudd på mål, minus seks i pluss/minus-statistikken (på isen ved forlengs/baklengs-mål), tre to minutters utvisninger og relativt lite spilletid.

Det er uvant kost for Mats Zuccarello. Han har nærmest hatt for vane å ligge i toppen av målpoeng- og spilletidstatistikken. Først og fremst for New York Rangers gjennom nesten ni sesonger. Men også for Dallas Stars under sitt korte, suksessfulle opphold i Texas-klubben på tampen av forrige sesong.

Han kunne ha valgt en annen klubb foran denne sesongen, men undertegnet en femårs kontrakt med Minnesota Wild verd 270 millioner kroner etter dagens dollarkurs. Alderen tatt i betraktning, er det hans siste i verdens beste ishockeyliga.

Mats Zuccarello valgte angivelig Minnesota Wild og Minneapolis-Saint Paul som sitt nye hjem på grunn av en slags hjemlengsel. Minnesota kryr av folk med norske aner, og staten er - som «Zucca» - kjent for sin hengivenhet for ishockey.

Minnesota Wild er imidlertid et høyst middelmådig lag i NHL.

Det vet Mats Zuccarello. Wild endte på 11. plass av 15 lag i vestdivisjonen forrige sesong, etter 37 seirer og 36 tap i ordinær spilletid - samt den svake målforskjellen 211–237 etter 82 grunnseriekamper. I totaltabellen kom Wild på 21. plass av NHLs 31 lag.

Hittil har Zucca & co sluppet inn 21 mål. Foran sesongens femte oppgjør - «må vinne»-kampen borte mot Ottawa Senators mandag klokken 19.00 norsk tid - har de scoret fattige 10 mål. «Fortapte» Senators slo Tampa Bay Lightning, et av ligaens beste lag, 4–2 i Ottawa lørdag.

En måned etter at Norges eneste NHL-spiller 1. juli hadde offentliggjort sitt valg, fikk klubbens general manager - sportssjef og daglig leder - Paul Fenton sparken, etter 14 måneder i jobben. Tidligere toppspiller Bill Guerin er hentet fra Pittsbrgh Penguins, der han har hatt tilsvarende jobb i seks sesonger.

Guerin må nesten være i stand til å trylle for å få Wild på et vinnerspor. Mannskapet hans er preget av en eldre og bokstavelig talt treg garde. Lagkapteinen Mikko Koivu er 36, stjernespillerne Zach Parise og Eric Staal 35. Lagets beste back Ryan Suter likeså.

Alle sitter på lukrative kontrakter som gir GM Guerin lite handlingsrom under NHLs lønnstak.

Sjeftrener og coach Bruce Boudreau (64) viser i nødens stund til at St. Louis Blues var NHLs desidert dårligste lag i januar forrige sesong, for så å vinne sluttspillet om Stanley Cup i juni. Det er ikke å vågalt å mene at det ikke går mot en Minnesota Wild-reprise.

– Det kommer ikke til fungere før vi lærer å kvitte oss med følelsen av å synes synd på oss selv, uttalte Boudreau etter 4–7 for Pittsburgh Penguins i hjemmepremieren lørdag.

Ryan Suter sier til NHL.com at Wild «åpenbart» strever med å finne sin egen identitet.

Minnesota Wild er med andre ord for blottet for selvtillit.

Boudreau, beryktet for å ha uttalt f-ordet annet hvert sekund som Washington-sjeftrener i HBO-dokumentaren «Road to The Winter Classic», er inne i sin femte sesong som Wild-sjef. Ifølge NHL-ekspertene er han blant coachene som risikerer å få fyken først.

Historikken tilsier at nåværende elendighet vil snu til mål, målgivende pasninger og mål for Mats Zuccarello - og dermed seirer for Minnesota Wild. Det er på den annen side ikke sikkert det vil skje med det første. Seks av Wilds neste ni kamper i oktober er på bortebane, alle tre kommende uke.

