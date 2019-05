RETT I DØRKEN: Mats Rosseli Olsen måtte forlate kampen etter å ha pådratt seg en kneskade etter at han hadde vært på isen i totalt tre minutter - i kampens 14. spilleminutt. Foto: CHRISTIAN BRUNA / EPA

Dobbelt VM-smell for Norge

BRATISLAVA/OSLO (VG) (Norge-Tsjekkia 2–7) Hockeygutta gikk på en dobbelt stygg VM-smell med syv baklengsmål og Mats Rosseli Olsens åpenbart alvorlige kneskade allerede etter 13 minutter.

Kampfakta: Elite-VM ishockey menn i Slovakia lørdag, gruppe B i Bratislava: Norge – Tsjekkia 2-7 (1-3, 0-2, 1-2) 9033 tilskuere Mål: 1. periode: 0-1 (2.33) Filip Hronek (Jakub Voracek, Michael Frolik), 0-2 (6.34) Hronek (Dominik Kubalik, Michal Repik), 1-2 (10.14) Tobias Lindström (Jonas Holøs, Andreas Martinsen), 1-3 (15.32) Frolik. Skudd: 9-12. 2. periode: 1-4 (23.17) Frolik (Voracek), 1-5 (33.36) Repik (Kubalik, Hronek). Skudd 6-17. 3. periode: 2-5 (40.52) Sondre Olden (Mathis Olimb), 2-6 (41.30) Filip Chytil (Jan Rutta, Jakub Vrana), 2-7 (44.52) Kubalik (Jan Kovar). Dommere: Mikko Kaukokari, Finland og Gordon Schukies, Tyskland. Utvisninger: Norge 4 x 2 min., Tsjekkia 7 x 2 min. Norge: Målvakt: Henrik Haukeland (Henrik Holm fra 40.). 1. rekke: Jonas Holøs, Erlend Lesund – Patrick Thoresen, Mathis Olimb, Sondre Olden. 2. rekke: Stefan Espeland, Alexander Bonsaksen – Thomas Valkvæ Olsen, Michael Haga, Mats Rosseli Olsen. 3. rekke: Mattias Nørstebø, Johannes Johannesen – Andreas Martinsen, Tobias Lindström, Mathias Trettenes. 4. rekke: Christian Bull – Alexander Reichenberg, Tommy Kristiansen, Kristian Forsberg, Martin Røymark. Vis mer vg-expand-down

Under intervju med Viasat fikk landslagssjef Petter Thoresen se situasjonen hvor Frölunda-spilleren skadet seg.

– Det er leddbåndet, tror jeg. Legene må svare på hvor ille det er, men det så ikke bra ut, sa en åpenbart bekymret Thoresen til Viasat.

Tsjekkia kjørte bokstavelig talt over regjerende verdensmester Sverige og vant 5–2 i sin åpningskamp fredag, noen timer etter at Norges VM-premiere samme sted - her i Bratislava - hadde endt med 2–5 for regjerende OL-mester Russland (OAR).

Drøyt 20 timer senere , foran rundt 8000 høylytte tsjekkiske fans og noen håndfuller norske (9033 totalt), lå pucken i buret bak Henrik Haukeland etter snaut tre minutter. Etter et skudd fra Filip Hronek den fikk en lei sprett i isen foran Norges keeper, og smatt deretter mellom bena hans.

Fire minutter senere knallet Hronik til igjen.

Michael Haga hadde ryddet opp defensivt etter en norsk feilberegning offensivt, men tsjekkerne bet seg fast foran Henrik Haukeland: 0–2 på Tsjekkias og kampens femte skudd på mål.

Da det var grunn til å frykte det verste, reduserte imidlertid Get-ligaens toppscorer Tobias Lindström. I overtallsspill fem mot fire, omtrent på samme vis som i Norges siste treningskamp før VM mot Slovakia.

Perfekt direkte skudd fra venstre kant, etter forspill av Holøs, Martinsen og Olimb.

Men den norske gleden ble kjapt punktert av Tsjekkias mangeårige NHL-proff Michael Frolik, og det som kunne se ut som svakt keeperspill av Henrik Haukeland. 1–3 kom på toppen av at Mats Rosseli Olsen to minutter tidligere var blitt hjulpet av isen med en kneskade.

Starten på 2. periode kan også beskrives som uheldig. Norge begikk en tellefeil og ble utvist for å spille med en spiller for mange. Jakub Voracek prikket stolpen i overtallsspillet, deretter køllebladspissen til lagkamerat Frolik - som styrte inn Tsjekkias mål nummer fire.

Etter spørsmåltegnmarkering av Johannes Johannesen foran Henrik Haukeland.

Resten av midtperioden kan sammenfattes med to ord: Sorgens kapittel. Norge var knapt ute av egen forsvarssone. Andreas Martinsen fikk fyrt av ett skudd. Pucken gikk via armen til Tsjekkias keeper Hrubec og traff stolpens ytterside. Det var det, før Michael Repik gjorde 5–1.

Offisiell skuddstatistikk i løpet av 20 effektive spilleminutter: 17–6 (i favør Tsjekkia).

Hockeygutta sørget for et relativt positivt helhetsinntrykk ved å vinne siste periode 2–1 mot Russland. Det gikk mot en reprise da Sondre Olden nett styrte inn 2–5 etter 52 sekunder. Men 38 sekunder etter det var Filip Chytil (19) frempå, og så gikk det kjapt fra baklengsmål seks til syv - nå med Henrik Holm i Norges mål.

Henrik Haukeland overlot jobben med å redde til ham etter 2. periode.

Publisert: 11.05.19 kl. 22:29 Oppdatert: 11.05.19 kl. 22:43