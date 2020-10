ETT SKRITT FORAN: Vålerengas Thomas Olsen legger Stavanger Oilers’ Markus Søberg bak seg under Fjordkraft-ligakampen i Jordal Amfi lørdag ettermiddag - med Vålerengas Jørgen Karterud (bak) som tilskuer. Foto: Fredrik Hagen

Vålerenga sendte Oilers til bunns

JORDAL AMFI (VG) (Vålerenga-Stavanger Oilers 4–2) Hjemmelagets Thomas Olsen og Axel Sundberg senket Stavanger Oilers med hver sin scoring 10 minutter før slutt og sendte den regjerende seriemesteren til tabellbunnen.

Hjemmelaget kom til det tradisjonelle toppoppgjøret i gedigne Jordal Amfi som serieleder etter en nød og neppe-seier (3–2) over Sparta i siste kamp tirsdag. Regjerende seriemester Stavanger Oilers hadde et fersk hjemmetap (2–4) for Lillehammer torsdag i bagasjen, samt en uvanlig plassering i serietabellen - 8. plass etter en seier og to tap.

Etter 2–4 i sin fjerde seriekamp - og tre tap - ligger nå Stavanger Oilers på niende og nest siste plass med samme antall poeng (3) som Narvik.

Tidligere VM-keeper Steffen Søberg (27) reddet bokstavelig talt tre poeng for Norges mestvinnende ishockeylag for fem dager siden. Lørdag var han forkjølet og erstattet av 19 år gamle Tobias Breivold, som måtte plukke ut den første pucken fra nettet bak seg i åttende spilleminutt.

Narvik scoret etter 32 sekunder - Lillehammer snudde Tre seriekamper ble spilt i Fjordkraft-ligaen lørdag: Stjernen-Storhamar 4–3 Hamar-laget tok ledelsen ved Simen Edvardsen allerede etter 34 sekunder, men bunnlaget (før kampstart) Stjernen fra Fredrikstad hentet seg kjapt og gikk etter hvert opp til 3–1 i 25. spilleminutt ved kanadieren Leavens (hans tredje mål denne sesongen). Edvardsen reduserte etter bare 13 sekunder i siste ordinære periode og utlignet - men hjemmelagets Brett Thompson sørget for Fredrikstad-seier. Lillehammer-Narvik 3–2 Narvik tok ledelsen etter 32 sekunder ved Salituro. Lillehammers Friestad utlignet i 38. minutt. Austin Cangelosi gjorde 2–1 to minutter inn i tredje periode. Narvik utlignet, men Martin Gran ble matchvinner da det gjenstod åtte minutter. Vålerenga-Stavanger Oilers 4–2 Kamper søndag: Frisk Asker-Grüner Manglerud Star-Sparta Vis mer

Stavangers målscorer Dan Kissel fikk imidlertid tid kun til en kort feiring. 12 sekunder senere utlignet landslagsveteran Martin Røymark (33), så å si egenhendig. Målene kom i kjølvannet av at Vålerengas Daniel Sørvik (30) groggy og så vidt klarte å ta seg av isen for egen maskin etter å ha blitt taklet mot vantet bak Tobias Breivold. Tidligere VM-back Sørvik har tidligere vært ute av spill på grunn av smeller mot hodet, og han kom ikke tilbake i kampen.

Første periode fikk sin avslutning i form av tumulter i Vålerengas forsvarssone. Tonen var litt amper. Spørsmålet var om det ville medføre høyere temperatur i andre periode, etter den første preget av mangel på det.

Martin Røymark og Sondre Olden sørget for umiddelbart svar på tiltale. I spill fire mot fire slumset Stavanger Oilers i et spillerbytte fra angrepssonen. Det førte til en Vålerenga-spillevending to - Røymark/Olden - mot en (Stavanger-back Kristian Østby). Stavangers landslagskeeper Henrik Holm var sjanseløs på Oldens avslutning etter en «myk» målgivende pasning fra Røymark.

Øyeblikket etter - det vil si 68 sekunder - trådte Stavanger inn som gledesdreper: 2–2 ved backen Andreas Klavestad.

Drøyt halvveis burde Stavanger tatt ledelsen. De burde ha gjort det flere ganger i løpet av ett minutt. Da var Vålerenga på hæla, men ble reddet av at keeper-Breivold var dyktig og hadde en del flaks, og at Stavanger Oilers-spillerne var udyktige og hadde litt uflaks.

Bortelaget startet siste ordinære periode i spill fem mot fire etter at Vålerengas Filip Gunnarsson måtte sette seg i utvisningsboksen på tampen av midtperioden. Heller ikke den sjansen klarte Oilers å utnytte. 12 minutter før slutt måtte dommerne videosjekke om pucken hadde lurt seg over målstreken under Stavanger-keeper Holm. Hvis ja - 3–2 til Vålerenga.

Det ble nei. Fortsatt 2–2.

Men det varte ikke lenge. Calle Spaberg Olsen burde gjort 3–2 fremspilt av Thomas Olsen rett før videogranskingen. Thomas Olsen sendte virkelig Vålerenga i ledelsen med 10 minutter og 48 sekunder igjen å spille. 79 sekunder senere vippet Axel Sundberg inn nådestøtet etter at Henrik Holm hadde måtte gi en retur etter et skudd fra Colin Spaberg Olsen.

