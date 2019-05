OVERMAKTEN: Sveriges ishockeylandslag, kalt Tre Kronor, følges av noen tusen fans i Bratislava. I fjor kunne de glede seg over VM-seier i København, året før i Köln. Foto: VASILY FEDOSENKO / X00829

Derfor slår hockeygutta Sverige bare én av 100 ganger

BRATISLAVA (VG) Landslagssjef Petter Thoresen vedgår at sjansen for å slå Sverige – målt i prosent – ikke er særlig stor. Første og siste gangen det skjedde for åtte år siden, mener VM-veteran Mathis Olimb (33) at «hockeygudene» var på Norges side.

– Vi må tro på det. Vi kan vinne. Men vi må treffe helt optimalt. Det er ikke sikkert vi slår dem da heller, svarer Norges assisterende landslagstrener Sjur Robert Nilsen på VGs spørsmål til et knippe spillere, landslagssjef Petter Thoresen og ham foran Norges tredje kamp i VM – mot regjerende verdensmester Sverige.

– Sveriges lag nå; vi slår dem kanskje én av hundre ganger. Vi må ha litt flaks, fantastisk godt målvaktspill. Vi har ikke råd til å gjøre skjønnhetsfeil. Er det mulig? Ja, men det er vanskeligere i ishockey enn andre lagidretter, tilføyer Sjur Robert Nilsen.

– I fotball er det for eksempel langt færre avslutninger mot mål. I ishockey kan det beste laget komme til 50 til 60, og kanskje 100 til 120 muligheter for å score mål. Det skjer jo ikke fotball, forklarer han.

To VM-gull på rad Sverige har vunnet de to siste verdensmesterskapene i ishockey, etter finaleseirer over Canada i 2017 og Sveits i fjor. Tre Kronor tapte åpningskampen mot Tsjekkia 2–5 her i Bratislava fredag. Søndag slo de Italia 8–0. Norge tapte sin åpningskamp 2–5 for OL-mester Russland fredag. Lørdag tapte de 2–7 for Tsjekkia. Norge møter Sverige mandag klokken 20.15, deretter Sveits, Østerrike, Italia og Latvia. De fire beste fra Norges gruppespill i Bratislava går til kvartfinale. Vis mer vg-expand-down

– Det er ikke (snakk om) mange prosenter, skyter landslagssjef Petter Thoresen (57) inn med tanke på «sjansen for å slå Sverige».

Senere i intervjuet sier han at Sverige ikke kan ha en god dag «i det hele tatt», og at sjansene er veldig små etter at svenskene tapte (sin åpningskamp) for Tsjekkia (2–5).

Sjur Robert Nilsens (51) scoret kampens første mål da Norges slo Canada 4–3 i St. Petersburg for 19 år siden. Resultatet er regnet som et av VM-historiens mest sensasjonelle. Norges første og eneste VM-seier over Sverige rangeres også høyt. Den kom for åtte år siden: 5–4 etter spilleforlengelse og straffeslag i Kosice her i Slovakia.

Per-Åge Skrøder og Mathis Olimb avgjorde med scoringer i straffeslagkonkurransen. Olimb, Martin Røymark, Andreas Martinsen, Kristian Forsberg og Alexander Bonsaksen spilte også den kampen, mens Jonas Holøs lå på hotellet og sov etter en strabasiøs reise fra USA. Tommy Kristiansen var med i 2011-troppen. Alle er spilleklare mot Sverige her i Bratislava åtte år senere.

Tre svensker som var med i 2011, er med nå: NHL-proffene Oliver Ekman-Larsson, Marcus Krüger og Loui Eriksson.

– Hvorfor slo Norge Sverige?

– Hockeygudene var på vår side. Alt stemte. Vi lå under 1–3, så gikk alt vår vei. Haugen (keeper Lars) sto på hodet siste halvdel av kampen, svarer Mathis Olimb på VGs spørsmål et døgn før Norge-Sverige i 2019-VM.

– Hvis du skulle forklare en vanlig norsk publikummer hva som skal til for at det skal skje igjen – hva vil du si?

– Keeperen (Henrik Haukeland) må spille sin beste match. Vi utespillerne må opptre nådeløst foran eget mål. Vi må gjøre dem frustrert. Og vi må tørre å «ta tak» i pucken, svarer Olimb.

Henrik Haukeland sier «vi må begynne bakfra»: Bedre målvaktspill og bedre forsvarsspill.

– Jeg synes vi har vært gode offensivt. Men vi kan ikke slippe inn to mål de første fem minuttene (som mot Tsjekkia: 2–7). Jeg får begynne med meg selv. Jeg var ikke god nok mot Tsjekkia. Det henger sammen med forsvarsspillet, sier han.

Norges keeper mener imidlertid at de ikke må svartmale situasjonen «helt». Det var ingen skam ikke å ta poeng fra Tsjekkia. Men for å gjøre det mot Sverige, må «vi» opp noen hakk.

– Sverige er kanskje, på papiret, et enda bedre lag enn Tsjekkia, mener han.

Patrick Thoresen funderer lenge og prøver seg på flere sammenligninger for å svare på VGs spørsmål om hvor stor forskjellen mellom Sveriges og Norges ishockeylandslag er. Han begynner med «Johaug og en afrikaner», men mener «det er feil å si».

– La oss si en løper som kanskje er topp 20 i langrenn og som regel ender 10 minutter bak Johaug på en 15-kilometer. Hun våkner ikke en morgen og tenker «i dag tar jeg bronse». Det vil jo ikke skje. Vi er langt unna, konstaterer Patrick Thoresen.

– Jeg tenker ikke slik at VM egentlig begynner mot Sveits (kamp fire onsdag). Men for å nå en kvartfinale, starter jakten i kamp fire mot sveitserne. Der begynner poengene å telle mer. De tre første kampene dreier seg om «bonuspoeng», konkluderer han.

Publisert: 13.05.19

