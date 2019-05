NYTT FØRSTEVALG: Henrik Holm var opprinnelig annenkeeper i VM. Stavanger Oilers-keeperen startet den siste kampen mot Sveits, etter å ha erstattet førstekeeper Henrik Haukeland under kampene mot Tsjekkia og Sverige. Bildet er fra etter oppgjøret mot Sveits onsdag. Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Keeper-Haugen fra sofaen: – Frustrerende for alle

BRATISLAVA (VG) Ishockeylandslagets mangeårige førstekeeper Lars Haugen (32) innrømmer at det er «forferdelig» å måtte se lagkameratene kjempe for å unngå nedrykk fra A-VM fra sofaen hjemme i Norge.

– Jeg har fulgt med på alt, og det er forferdelig å sitte i sofaen og se på, sier han til VG.

Han ville helst spilt for Norge her i Bratislava. Men etter å ha vunnet sluttspillfinalen med sitt klubblag Klagenfurt i Østerrike, takket han nei til VM av familiære årsaker og et plagsomt kne. Vel å merke for første gang siden mesterskap- og suksessdebuten og hockeyguttas kvartfinale i Bratislava for åtte år siden.

– Det er frustrerende for alle, sier han med tanke på ishockeylandslagets prestasjoner og situasjon foran VMs tre siste kamper.

– De beste nasjonene er blitt bedre, og de er bedre forberedt enn før. Vi er ikke kommet nærmere de beste. Jeg skulle gjerne sett at det var motsatt, sier han med referanse til «frustrerende».

Lars Haugen understreker imidlertid at han ikke er bekymret. Han tror ikke Norge kommer til å rykke ned til B-VM for første gang på 18 år. Han begrunner det med at «mange har vært i krigen før». De norske spillere er vant til å spille med kniven på strupen.

Senest i Danmark i fjor. Da måtte Norge slå Sør-Korea i gruppespillets siste kamp for å unngå å rykke ned. Lars Haugen måtte plukke en puck ut av sitt mål umiddelbart, men koreanernes scoring ble annullert etter norsk protest.

– Det har vært de verste ukene i min hockeykarriere. Det har vært blytungt, sa Lars Haugen etter at plassen i A-VM var berget med seier 3–0.

Nå må Norge slå Italia 18. mai for å unngå skjebnen de fryktet for ett år siden. Men det vil være en fordel å slå Østerrike 17. mai først. Lars Haugen vet hva som skal til. Fire lagkamerater av ham fra Klagenfurt – tre backer og en løperspiller – møter landslagssjef Petter Thoresens mannskap fredag ettermiddag klokken 16.15.

Den vises på Viasat.

– De er oppofrende og typisk lagspillere. Det har de til felles med Norge. De har også noen ordentlige kvalitetsspillere, spesielt Michael Raffl (Philadelphia Flyers i NHL). Bra bredde også, med «voksne» spillere i tredje og fjerderekken, sier Lars Haugen.

Norges keepertrener: – Kan ikke si «helvete ...» Norges svenske keepertrener Pecka Alcén svarte på spørsmål om Norges VM-målvakter Henrik Holm og Henrik Haukeland foran kampen mot Østerrike. Utgangspunkt: Henrik Haukelands redningsprosent 80,52, Henrik Holms 87,18. Til sammenligning: Østerrikes David Kickert 89,29 prosent, Latvias Kristers Gudlevskis 93.94, Italias Marco di Filippo Roia 83,54. – Sifrene taler sitt tydelig språk. Vi skal bli bedre. Vi må «opp». Det gjelder hele laget, svarer Per-Erik «Pecka» Alcén konfrontert med de norske keepernes svært svake redningsprosent. Videre sier han: – Det er ikke noe spesielt jeg kan peke på. Men vi (keeperne) må heve blikket, holde fokus. Sånne ting. – Jeg må være positiv. Jeg kan ikke si «helvete så dårlig du er». Solen går opp i morgen i alle fall. Vi må ha det kul, sier svensken. På spørsmål om hvor mye «tankekraft» han bruker når det gjelder vurderingene av sine keepere Holm og Haukeland, svarer Alcén at han «kanskje» sover to til tre timer per natt. – Jeg funderer hit og dit. Spesielt når det ikke går bra, sier han. Vis mer vg-expand-down

David Kickert (25) fra Linz er et litt overraskende førstevalg – i stedet for Sondre Oldens lagkamerat Bernhard Starkbaum (Vienna Capitals) – i mål hos Østerrike. Men Kickert har spilt oppsiktsvekkende bra.

Lars Haugen holder imidlertid er knapp på Norge; han er ganske sikker på det. Han sier at det er «to lag desperate etter poeng», men tilføyer at «vi» har en god sjanse – vel vitende om at Østerrike slo Norge 1–0 på hjemmebane i februar.

– Jeg synes vi har flere spillere med spisskompetanse, sier Lars Haugen.

Publisert: 17.05.19 kl. 11:23