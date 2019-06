MILLION PLUSS - OG MINUS: Lillehammer IK tjente én million på hjemmekampen mot Storhamar i Håkons Hall i oktober 2018, men året som sådan gikk to millioner i minus. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Lillehammer-krisen: Lønningene økte med 2 mill. på ett år

Lønningene økte med over to millioner og året 2018 endte med like mye i minus for Lillehammer IK - selv om toppserieklubben i ishockey tjente rundt en million på én seriekamp i Håkons Hall mot erkerival Storhamar.

Torsdag i forrige uke ble det kjent at årsregnskapet til Get-ligalaget Lillehammer IK for 2018 viser minus drøyt 1,9 millioner kroner. Egenkapitalen er også i minus, med 1,6 millioner.

Tirsdag kveld redegjorde styret i klubben for hva som er årsakene til at den har havnet i et økonomisk uføre, på tross av stor suksess sportslig og når det gjelder publikumsoppslutning i 2018.

Lillehammer IK gikk til NM-finalene mot Storhamar våren 2018. Det tjente den én million på, vel å merke før spillerbonuser og «ekstra» lønn til spillerne som måtte bli værende en halv måned utover opprinnelig kontraktstid.

Lillehammer IK spilte hjemmekamp mot samme motstander foran nær 10.000 tilskuere påfølgende sesong, høsten 2018. Det ga en million i kassa.

Ifølge lokalavisen Gudbrandsdølen Dagningen, som dekket klubbens ekstraordinære årsmøte fortløpende tirsdag kveld, stemte de fremmøtte medlemmene for å godkjenne årsregnskapet - selv om revisor i sin rapport stiller spørsmål ved om det er grunnlag for videre drift.

Ifølge opplysningene som kom frem under det ekstraordinære årsmøtet, må Lillehammer IK rydde opp i dette gjennom sommeren før seriestart i september - og de tre nærmeste årene, som er tiden den har til rådighet for å få egenkapitalen i pluss (hentet fra Gudbrandsdølen Dagningens rapportering):

# Kortsiktig gjeld på til sammen 6,3 millioner, blant annet kommunale avgifter og feriepenger.

# «Ordinært resultat» for 2018 på minus 1,9 millioner.

# Lønnskostnadene i 2018 var nesten 9,4 millioner, mot drøyt 7,5 millioner året før.

# Endringer i kontrakter førte til økte lønnskostnader på 632.000 kroner fra august 2018 til nyttår. Klubben ansatte hjelpetrener, som ikke lå inne i budsjettet.

# Klubbens kontrollkomité advarte allerede i juni i fjor om at kostnadene var for høye. Noen måneder senere gjentok den advarselen.

Klubben har besluttet å kutte i den sportslige satsingen sesongen 2019/20. I år skal den spare 705.000 kroner, ifølge Gudbrandsdølen Dagningen. Klubben har innført full bestilling-stopp.

