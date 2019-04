TETT PÅ: Andreas Martinsen (t.v.) og Jacob Lundell Noer ypper seg mot Danmarks bestemann, keeper Sebastian Dahm, Jesper Jensen Aabo og Morten Poulsen. Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

Analyse: Må finne en målscorer til VM

LØRENSKOG (VG) (Norge-Danmark 0–1) Landslagssjef Petter Thoresen (57) er nødt til å finne et par målscorere før han om 14 dager skal lede Norge i sitt tredje VM.

Ishockeylandslaget hans møter regjerende OL-mester Russland, Tsjekkia, regjerende verdensmester Sverige og 2018-VMs finalist Sveits i de fire første kampene i grunnspillet i VM i Slovakia 10. til 26 mai. Siden 2010 har ishockeylandslaget slått alle unntatt Russland i VM.

Norge kan ta en topp-skalp igjen. Men det er ikke realistisk.

Av erfaring vil landslagssjef Petter Thoresens mannskap få sin skjebne beseglet i løpet av de tre siste kampene mot Østerrike, Italia og Latvia. I praksis må Norge vinne to i ordinær spilletid/spilleforlengelse for å unngå nedrykk fra VMs toppdivisjon, og vinne tre for å gå til kvartfinalen – for første gang siden 2012.

Norge i VMs A-gruppe siden opprykket i 2005: 11. plass, 14. plass, 8. plass (kvartfinale i Halifax 2008). 11. plass, 9. plass, 6. plass (kvartfinale i Bratislava 2011), 8. plass (kvartfinale i Stockholm 2012), 10. plass, 12. plass, 12. plass, 10. plass, 11. plass, 13. plass Vis mer vg-expand-down

Det er som det alltid har vært siden «hockeygutta» rykket opp fra B-gruppen i 2005: Det kan bli kvartfinale, det kan bli en kamp for tilværelsen i A-gruppen – som den siste mot Sør-Korea i fjor.

les også Analyse: Norge blir mye bedre i VM neste år

Foran den første av to kamper mot Danmark i Nordic Cup fredag og lørdag, sto Norge med fire turneringstap for Sverige og Finland – og 2–17 i målforskjell. Mot danskenes fire tap mot samme motstandere: 3–8 i målforskjell. Norge pleide å slå Danmark i VM, i de siste mesterskapene har det lugget. VM i Herning i fjor: 0–3.

Norges lag var svakt da. Det blir sterkere nå. Mats Rosseli Olsen, Mattias Nørstebø (finalespill Sverige), Sondre Olden (finalespill i Østerrike) og Patrick Thoresen (skadet) er ikke med mot Danmark og var ikke med i VM for ett år siden. Alle er sannsynligvis klare for mesterskapet i Bratislava.

les også Skadet Patrick Thoresen: – Jeg er VM-optimist

Petter Thoresen VM-vraket Mora-backen Erlend Lesund i 2018. Nå er neste sesongs Rögle-forsvarer defensivt VM-stødig. Løperen Michael Haga: Tidligere anonym, nå kvalitetsspiller med «det lille ekstra» i løpet av sin siste sesong for svenske Mora.

Andreas Martinsen var ikke med i fjor. Med NHL- og AHL-pondus er han i ruvende grad tilbake. Potensialet er større enn han viste i Lørenskog fredag.

På den annen side vil Ken André Olimbs (30) skadefravær bli merkbart. Ikke minst for storebror Mathis Olimb (33), som i «alle» VM har nytt godt av «Kenna»s allroundstyrke.

les også Suksessbrødrene: – Ja, vi skal skilles

Mangeårig førstekeeper og matchvinner Lars Haugen vil også være savnet etter sitt VM-forfall for tre dager siden. Henrik Haukeland (25) er ikke dårligere, hverken som førstekeeper eller matchvinner. Men hockeygutta ville stått sterkere rustet med de to som siste skanse-duo.

Det er likevel ikke der skoen trykker.

Det er i motsatt ende av isen, foran motstanderens mål.

Norge scoret bare 13 mål i løpet av syv kamper i 2018-VM. Antall spillere med offensive ferdigheter er flere denne gangen. Men de må klare å skyte pucken i mål. Det har ikke «hockeygutta» klart i de forberedende kampene. Mot danskene skapte de noen – men altfor få – målsjanser, og avslutningene var ikke distinkte.

Sondre Olden har scoret mange mål for Vienna Capitals. I likhet med Storhamar-kaptein Patrick Thoresen (35) kan han bli den målscoreren Norge vil trenge i Bratislava, spesielt mot motstanderne «hockeygutta» antagelig må slå.

Thomas Valkvæ Olsen er en måltyv, på bakgrunn av det han har vist i svenske Leksand – og forrige VM.

I den første kampen mot Danmark var han nær ved å utligne 17 minutter før slutt, og da det gjensto to sekunder. Da hadde Petter Thoresen tatt ut keeper Henrik Haukeland for å spille med en ekstra utespiller. Rett før det spilte de fire minutter i overtall fem mot fire. Det var for dårlig. Det samme er 18 skudd på mål totalt – mot Danmark.

Ps! Norges siste kamp før VM er mot vertsnasjonen i Slovakia 7. mai.

