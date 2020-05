STILL GOING: Anders «Basse» Bastiansen feiret som kaptein norgesmesterskapet til Frisk Asker etter finaleseier over Storhamar for ett år siden. Foto: Helge Mikalsen

Hockey-Basse (snart 40) tar to nye år: – Fordi det er gøy

Tidligere landslagsveteran og trebarnsfar Anders Bastiansen runder 40 år om noen måneder. Nå har ishockeykjempen undertegnet en ny toårskontrakt med moderklubben Frisk Asker.

– Fordi det er veldig gøy å spille hockey. Jeg trives og føler kroppen er bra nok til å fortsette noen år til, er Anders «Basse» Bastiansen korte svar på hvorfor han vil føye ytterligere to sesonger til sine allerede 13 år i toppserien for Asker-klubben.

Vel å merke med et proff-mellomspill på elleve sesonger i utlandet.

Frisk-kapteinen er imidlertid ikke alene i den norske toppserien om snart å ha lagt bak seg en mannsalder som spiller. Bastiansens mangeårige landslagskollega Mats Trygg fyller 44 år neste søndag. Etter å ha spilt de to siste sesongene for Vålerenga, skrev han nylig under en toårskontrakt for moderklubben Manglerud Star – 21 år etter at han forlot den og deretter spilte 14 sesonger for toppklubber i Sverige og Tyskland.

NM-sluttspillet denne sesongen ble corona-avlyst. Frisk Asker ble norgesmester for ett år siden:

Patrick Thoresen fyller 37 år om fem måneder, Mikael Zettergren 38 om to uker, Christian Larrivée blir like gammel om tre måneder. Trioen er klare for en sesong til for Hamar-klubben Storhamar.

– Spillerne blir eldre i alle ligaene, påpeker Patrick Thoresen – og mener alle fra den beste i verden (NHL) til de beste i Europa.

Thoresen, som kan satse på å spille sitt fjerde OL i Beijing 2022 hvis Norge kvalifiserer seg høsten 2021, tror utholdenheten til «gamlingene» har å gjøre med at deres generasjon har trent grundig og seriøst gjennom hele karrieren. Han peker også på at det til forskjell fra «før» er lagt bedre til rette for å kunne balansere studier, sivil jobb, familieliv og ishockeyjobben.

Anders Bastiansen er et godt eksempel. Han skjøtter en 60 prosent stilling hos klubbens hovedsponsor og er ansatt 40 prosent i Frisk. Det medfører at han får tid til å ta seg av sitt yngste barn på tre og et halvt år, som han under dette intervjuet passer grunnet planleggingsdag i barnehagen.

– Jeg har ikke hatt så mange skader. De siste var en i kneet og ryggen i Färjestad (2014). Etter at jeg begynte med tøff styrketrening for et par år siden, er ryggen blitt mye bedre enn den var, forteller Anders Bastiansen.

Forsesong-treningen skjøtter han hjemme i garasjen, som er fullt utstyrt – uavhengig av om han er coronapermittert eller det er normale ishockeytider.

Frisk Asker skal snart flytte inn i ny hjemmearena – her er Trondheims drøm om storstue for is-idretter:

På spørsmål om han lot seg friste til å fortsette for å kunne spille i Frisks nye hjemmearena som etter planen skal stå klar til bruk neste år, svarer han at den var en ekstra gulrot – men også at han ville fortsatt uansett.

– «Basse» er en veldig smart og klok spiller. Du mister kanskje litt av farten, smidigheten og gutsen – men med hockey-smartness er det mulig å fortsette. De som for 10 år siden ga seg da de var 34 år, var også smarte. Men den gang var ikke mulighetene for å holde på enda lenger så gode som nå, sier Patrick Thoresen på vegne av flere.

Publisert: 23.05.20 kl. 12:13

