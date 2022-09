LANG FARTSTID: Sparta Sarpsborg-trener Sjur Robert Nilsen (t.v.) og lagets kaptein Niklas Roest i klubbens garderobe. Bildet er fra 2017.

Dropper toppkamp etter hjerteinngrep

Spartas mangeårige sjeftrener Sjur Robert Nilsen (54) gjennomgikk et hjerteinngrep i går og regner med å være tilbake på isen allerede mandag – men lar være å se sitt lag i toppkampen mot Vålerenga i kveld.

– Nei, jeg vil ikke se kampen vår. Jeg klarer ikke det helt. Det er verre enn å stå i spillerboksen, svarer han på spørsmål om han vil se Fjordkraft-ligaoppgjøret Sparta Sarpsborg-Vålerenga fra sofakroken klokken 18.30 torsdag.

– Men jeg kommer nok til å se den i opptak og analysere den i morgen tidlig, som jeg pleier å gjøre, eller kanskje senere i kveld, tilføyer han.

Sparta har vunnet fire av de seks første seriekampene, hvor av to etter spilleforlengelse og straffeslagskonkurranse, og ligger på 5. plass i tabellen. Vålerenga har fire seirer etter ordinær spilletid og ligger på 2. plass bak Frisk Asker.

Info Fire kamper torsdag Sparta Sarpsborg-Vålerenga kl. 18.30 Ringerike Panthers-Frisk Asker kl. 18.30 Manglerud Star-Storhamar kl. 18.30 Grüner-Stjernen Fredrikstad kl. 19.00 Vis mer

Sjur Robert Nilsen har vært assisterende trener på ishockeylandslaget i en årrekke, under sjeftrenerne Roy Johansen (nå Manglerud Star) og Petter Thoresen (Storhamar). De siste 20 årene har 54-åringen stort sett også vært trener for Sparta, som han i sin tid spilte for.

– Det er et stort inngrep. Men ikke en hjerteoperasjon. De går inn i lysken og hovedpulsåren, sier han om det han gjennomgikk ved sykehuset A-Hus i går.

HJERTESELFIE: Sjur Robert Nilsen la torsdag formiddag dette bildet ut på sin Facebook-vegg etter inngrepet onsdag.

En såkalt ablasjon, på grunn av «hjerteflimmer».

Det fikk han første gang fikk føling med for 12 år siden, og igjen etter at Sparta våren 2011 vant NM-tittelen. Da fikk han påvist «flimmer», senere – som denne gangen – har det vært «flutter». Det rammet ham også før jul i 2019 og to ganger for to og et halvt år siden.

Da han ledet Sparta til borteseier over Manglerud Star (6–2) for en uke siden, hadde han – som han uttrykker det – hatt flimmer hele dagen. Neste bortekamp tre dager senere, mot Storhamar (1–5), sto han over.

– Jeg er nok tilbake på jobb for fullt mandag, sier han.

Sjur Robert Nilsen hevder at han ikke er engstelig med tanke på å umiddelbart gå tilbake i (stress) jobben som ishockeytrener, men understreker at han må legge større vekt på å ivareta egen helse. Kutte ut kaffe og snus og slik. Og så langt det lar seg gjøre, unngå stress.

– Vi har noe å jobbe med. Vi har ikke helt spilt den ishockeyen vi ønsker å spille. Og så håper jeg Jonas Holøs vil bli spilleklar en gang på veien, sier han om sitt lags status og med tanke på den tidligere landslagskapteinens bruskskade.