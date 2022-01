STÅR FREM: Mats Zuccarello har markert seg som en nøkkelspiller for Minnesota Wild denne sesongen.

«Zucca» hylles av treneren: − En leder på alle områder

Mats Zuccarello (34) er blant de heteste spillerne i NHL med målpoeng i ti kamper på rad, men han får også mye skryt for lederegenskapene. I natt ble det seier igjen.

Av Simon Zetlitz Nessler

Med to målpoeng (én scoring og én målgivende pasning) borte mot New York Rangers natt til fredag, skrev Mats Zuccarello klubbhistorie, som den første spilleren i Minnesota Wilds 22 år lange NHL-historie som har gjort to målpoeng eller mer i seks kamper på rad.

Zuccarello har samtidig nå målpoeng i ti kamper på rad. Begge rekkene er personlige rekorder for nordmannen, og med ti kamper på rad med målpoeng er han bare to kamper bak klubbrekorden til Mikael Granlund.

NÆRMER SEG PLAYOFF: Mats Zuccarrello i aksjon i New York igjen, i natt mot Islanders.

Nattens kamp mot New York Islanders endte uten poeng for nordmannen, men Wild vant 4–3 på bortebane og innehar dermed tredjeplassen i divisjonen som gir playoffspill.

Zuccarello er også for første gang i NHL-karrieren på vei mot en sesong med over ett målpoeng i snitt per kamp. Etter 33 kamper står han med 40 målpoeng (13 mål og 27 assists).

IMPONERT: Trener Dean Evason har latt seg imponere over arbeidsinnsatsen til Zuccarello.

– Det som dere ikke ser, er lederegenskapene hans. Han tar ordet på de rette stedene, og når han snakker, så lytter de andre. Han sier de rette tingene, og å støtte oppunder det med arbeidsinnsatsen ... Det er en ting å jobbe den ene veien, men det er noe annet å jobbe bakover til egen sone. Han har gjort det i hele år, og han er åpenbart en leder for hockeyklubben vår på alle områder, sa trener Dean Evason på en pressekonferanse etter kampen mot New York Rangers.

Zuccarello kom til Minnesota Wild sommeren 2019. Evason var da assistenttrener for klubben og har vært hovedtrener siden februar 2020.

I Zuccarellos første to sesonger for klubben var det kun tre ganger han spilte over 20 minutter i en kamp på 118 kamper. Denne sesongen har han ni ganger i løpet av 33 kamper vært på isen i over 20 minutter.

Ifølge Evason er det Zuccarello som har «tvunget» dem til å gi ham så mye istid, på grunn av det gode spillet.

TØFFE DUELLER: Mats Zuccarello fikk hard kamp fra tidligere lagkamerat Chris Kreider under kampen mellom New York Rangers og Minnesota Wild.

En annen som er i flytsonen for Wild for tiden er Kevin Fiala. Også han har målpoeng i ti kamper på rad, og i natt tok han poeng i sin ellevte kamp på rad.

I kampen mot New York Rangers ledet New York-laget 2–0 etter den første perioden. I pausen før den andre perioden var Zuccarello blant dem som skal ha sagt ifra om tingenes tilstand.

– Han er en fin fyr. En morsom fyr. Alle i garderoben elsker ham. Når det ikke fungerer, som i dag, kan han stå opp og være seriøs. Han er bare en fin fyr. Etter hvert som du lærer ham å kjenne, kan du se at han er en virkelig fin fyr og ganske myk på innsiden, sa en smilende Fiala etter kampen.

Zuccarello selv tonet ned betydningen av sine egne ord i pausen mot Rangers, men er klar på at han trives svært godt i Minnesota om dagen.

Forklaringen på poengrekordene var også av det enkle slaget:

– Laget gjør det bra. Du får selvtillit fra lagkameratene dine når laget gjør det bra, sa Zuccarello.

Viaplays ekspertkommentator Ole Eskild Dahlstrøm beundrer i likhet med Evason lagspilleren «Zucca».

STJERNE: Ole Eskild Dahlstrøm er imponert over «superstjernen» Mats Zuccarello.

– Mats er en lagspiller med den største, feiteste l-en du får tak i, sier han.

– Han er en superstjerne. En superstjerne uten stjernenykker, sier Dahlstrøm videre.

Dahlstrøm tror Zuccarellos arbeidsinnsats gjør at lagkameratene spisser ørene når nordmannen snakker.

– Mats er hele pakken, og når du da rekker opp hånden, så hører folk etter. Han er en leder i laget, men like mye på måten han spiller på som det han sier.