STORTALENT: Mathias Emilio Pettersen imponerer som førsteårs collegespiller i Denver. Foto: Shannon Pelot Valerio

Mathias Emilio Pettersen imponerer i collegeligaen: - Det han viser er storartet

Mathias Emilio Pettersen (18) flyttet til USA som 14-åring med ett mål for øye - spill i NHL. Nå er en fjern drøm blitt til et veldig reelt håp.

Mange stiftet bekjentskap med hockeytalentet Mathias Emilio Pettersen i svært ung alder. YouTube-videoer av nådde utenfor landegrensene , og det ble tidvis snakket om en «hockeyens Martin Ødegaard» .

Som 14-åring flyttet han alene til USA og har gjort sakene sine meget godt i amerikanske hockeyligaer. I fjor sommer fikk han betalt for innsatsen ved å bli valgt i 6. runde av den årlige talentdraften av Calgary Flames ( NHL ).

Veien har gått gjennom ligaer kombinert med hig school og liv hos vertsfamilier. Denne høsten ble det byttet ut med college og 70 000 andre elever på Denver University i Colorado. Der har han for alvor blomstret som «yngstemann» i den øverste college-ligaen NCAA. VG har sikret seg rettighetene til å vise Denvers kamper resten av sesongen .

Med 21 poeng på 22 kamper for Denver Pioneers har talentspeiderne i USA blitt forbløffet over hvor bra han har gjort det til å være i førsteklassen på skolen.

– Det mest oppsiktsvekkende er jo at han spiller i førsterekka til laget. Det er det ikke mange av de nye som gjør. Vi snakket om det før sesongen. At han kanskje kunne få en plass i tredjerekka, og spille litt power play. Da ville han trolig nå 10 målpoeng. Det hadde han vært fornøyd med, sier far Flemming Pettersen i sending på VG+, der du får en grundig innføring i «Emilios» USA-liv (fra 48:40):

Imponerte på NHL-besøk

Blant de såkalte «rookiene» (altså nye spillere på college) har Emilo Pettersen hele året vært blant de fem beste spillerne. Trenertalentet David Carle har stor tro på nordmannen, og far Flemming Pettersen forteller at sønnen opplever seg svært ønsket og får mye tillit på rette tidspunkt.

I sommer deltok han på treningsleir med Calgary Flames, som nå «eier» NHL-rettighetene til ham de neste årene. Der imponerte han også stort.

– Han fikk en veldig positiv opplevelse på campen i Calgary. Han har jo vært i USA med litt press på seg siden navnet ble kjent tidlig. Han har hatt det tøft i USHL som er en hard liga. Da jeg snakket med ham i Calgary var det som å snakke med et nytt menneske. De sa til han at vi kunne ha gitt deg sjansen i en treningskamp til og med, forsetter Flemming Pettersen.

– Så det er klart han følte seg bra da han kom tilbake til Denver før sesongen nå.

Han forteller at sønnen har senket skuldrene og sett veldig rolig ut nå denne sesongen. Han trives svært godt på skolen, og selv om det er krav til gode karakterer - så er det godt å ha noe annet å tenke på.

– Trenerne har deg til disposisjon i 4,5 time om dagen. Da skal de gjennom videomøter, is-trening og fyfisk trening osv. Så er det skole ellers.

Her er han som 15-åring:

Valgte bort Canada

Tradisjonelt sett er det de canadiske juniorligaene som har produsert flest spillere til NHL. Men Mathias Emilio Pettersen har valgt college-veien i USA. Til forskjell fra Canada er det skole i tillegg, samt har USA tradisjoner for å tilby en mer «voksen» hockey der spillet er tøffere.

– Det kunne nok vært mer poeng i en juniorlaga i Canada, hvor det er offensiv hockey som står i fokus. Mye mål som igjen trekker publikum. Men han har nok lært mer, og vil utviklet seg mer i USA. Da er han forhåpentligvis mer klar når og om det neste steget kommer.

Roy Ulvmoen, fra podkasten NHLprat, er imponert over collegestarten til Pettersen.

– Til å være hans første år på college, er det han viser storartet. Det er særdeles sterkt å levere ett poeng i snitt per kamp med tanke på alderen. Mange har vært skeptiske til fysikken hans, men nå svarer han på den ved å gjøre det bra i collegeligaen, som er veldig tøff.

I juniorligaen i Canada betales spillerne og de lever som «proffer». På college er man amatører og må velge bort den goden. Dersom Calgary Flames noengang skulle ønske å se Emilio Pettersen i farmerligaen AHL, for å se om han holder nivået i seniorhockeyen, kan han ikke gå tilbake til college.

Foreløpig går USA-livet så godt som planlagt, og i løpet av de neste årene kan det bety NHL-spill. Uansett, gutten selv angrer ikke et sekund på at han tok sjansen.

– Han sier til meg hele tiden at hvis du noen gang blir spurt så må du si til folk at de må prøve denne veien her, avslutter Flemming Pettersen og overbringer sønnens råd til unge norske spillere.

PS: 19-åringen Kristian Røykås Marthinsen (draftet av Washington Capitals) spiller i den canadiske juniorligaen WHL for Saskatoon Blades. Der har han gjort 22 poeng på 41 kamper så langt.

PS 2: 22-åringen Ludvig Hoff spiller i NCAA i USA han også, for University of North Dakota. Han har sju poeng på 19 kamper.