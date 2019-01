MATCHVINNER: Mats Zuccarello (med ryggen til) jubler med Chris Kreider etter det avgjørende målet mot New York Islanders. Foto: BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES

Zuccarello matchvinner i New York-derbyet

ISHOCKEY 2019-01-12T20:50:43Z

(New York Islanders-New York Rangers 1–2) Mats Zuccarello (31) sikret Rangers-seier mot byrivalen Islanders etter en merkelig scoring.

Publisert: 12.01.19 21:50 Oppdatert: 12.01.19 22:14

Hans avgjørende 2–1-mål kom omtrent fem minutter før slutt. Dermed vant Rangers for første gang i Barclays Center (arenaen i Brooklyn-området hvor Islanders spiller sine kamper).

Det var Zuccarellos femte mål denne sesongen.

Det var ikke blant de vakreste målene han har scoret. DeAngelo slo hardt inn fra høyresiden etter en dropp, og Zuccarello kastet seg inn i kampen om pucken foran mål. Den var innom flere spillere og gikk i mål via skøyten til Rangers’ nummer 36.

I løpet av ni sesonger i Rangers har 31-åringen scoret 106 ganger på 493 kamper i NHL.

Det er ventet at Zuccarellos tid i New York-klubben går mot slutten. Eksperter tror nordmannen blir byttet bort til et annet NHL-lag før overgangsvinduet stenger 25. februar.

Seieren var kjærkommen for Rangers etter fem strake tap før lørdagens byderby.

I andre periode tok Islanders ledelsen ved Anthony Beauvillier, før Filip Chytil utlignet fem minutter senere.

Totalt var Zuccarello på banen i over 20 minutter - nest flest av Rangers-spillerne.

Rangers ligger på sjetteplass i Metropolitan-avdelingen.

