Olimb kritiserte sjefen: Thoresen slår hardt tilbake

Publisert: 11.05.18 19:22

ISHOCKEY 2018-05-11

HERNING/OSLO (VG) Landslagssjef Petter Thoresen (56) slår hardt tilbake etter å ha blitt beskyldt av VM-veteran Mathis Olimb (32) for å ha trent laget for lite i overtallsspill.

– Hvis de synes vi har trent for lite på det, burde de ha sagt fra til trenerne i stedet for til journalistene. Han har ikke tatt det opp med meg. Det er første gang jeg hører det nå, sier Petter Thoresen til VG.

– Men det burde vært sagt fra om før VM. Her under mesterskapet trener vi jo ikke så mye. Vi har trent og spilt med samme power play (overtallspill) i kampene før VM, og under treningene før mesterskapet, tilføyer landslagssjefen.

Han understreker imidlertid at Mathis Olimb «må få lov til å mene det», og at han også «får stå for det».

Fredag ble Norge ydmyket 3–0 av vertene Danmark i ishockey-VM.

Mathis Olimb klaget i et intervju med Viasat 4 etter kampen på at Norge ikke hadde trent nok overtallsspill.

– Vi har ikke trent noe særlig på det. Kanskje vi må begynne å trene på ting ...

I studio ble det tolket av blant andre Espen Knutsen som en kritikk mot landslagssjef Petter Thoresen.

– Mathis virket direkte misfornøyd med dette, sa Shampo på direkten.

Da VGTV etterpå spurte landslagssjefen om kritikken fra Olimb, svarte han.

– Det er heller mangel på litt kvalitet. Jeg synes «Tobbe» har hatt mange «läger» i powerplay. Det tror jeg ikke er årsaken. Det er ikke der skoen trykker, svarte Petter Thoresen.

– Hvorfor tror du han sier dette?

– Jeg flyr ikke rundt og lurer på hva folk tenker. Det må du spørre han som tenker det og sier det, om.

– Hvordan har dere lagt opp powerplay-treningen?

– Vi har trent powerplay. Vi har spilt åtte treningskamper og nå fem kamper her i VM. Vi må ikke lage unnskyldninger for oss selv. De som har ansvaret og får spille i powerplay.

Thoresen snakket også om at det ikke var nok kvalitet i skuddene og pasningene - og dekking av motstanderens målvakt.

– Det har også å gjøre med skuddstyrken til dem som skyter, sa landslagssjefen til VGTV.

Hans forgjenger Roy Johansen sa i Viasat4-studio at «powerplay er ikke noe du trener på».

– Nå handler det om å «riste» litt i rekkene og få inn mer energi, sa Johansen etter nok et norsk tap i VM.