SJEFEN: Todd Bjorkstrand tar over Stavanger Oilers. Foto: Stavangers Oilers

Todd Bjorkstrand tar over Stavanger Oilers: – Det er en ære

Publisert: 04.05.18 11:37 Oppdatert: 04.05.18 12:04

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

ISHOCKEY 2018-05-04T09:37:44Z

Fredag ble amerikanske Todd Bjorkstrand (55) presentert som Stavanger Oilers nye trener.

Stavanger Oilers annonserte torsdag at de ville presentere sin nye trener på en pressekonferanse fredag, og da ble det klart at det er amerikaneren Todd Bjorkstrand som tar over etter Pål Gulbrandsen, som forsvant ut av Oilers-dørene for en drøy måned siden.

Det er dermed Bjorkstrand som får oppgaven med å revansjere denne sesongen, som endte med en skuffende 6. plass i serien og kvartfinaletap i sluttspillet.

– En ære

55-åringen fra Minnesota har tidligere ledet danske Herning Blue, hvor han vant seks titler, og han har også ledet Graz 99ers fra Østerrike.

– Det er en ære for meg å overta denne klubben. Jeg elsker hockey og har en stor lidenskap for idretten. Jeg ser virkelig frem til å starte i jobben, sa 55-åringen på pressekonferansen.

– Det føles godt. Jeg gleder meg veldig, og kan ikke vente med å starte med å jobbe her. Jeg skal ta én dag om gangen, og jobbe knallhardt og skape en god atmosfære med stor energi, mente han.

Bjorkstrand har også erfaring som spiller, og sønnen, Patrick Bjorkstrand, har gått i farens skøyter. Han spiller for Nürnberg Ice Tigers i Tyskland, i tillegg til for det danske landslaget.

Denne artikkelen handler om Stavanger Oilers