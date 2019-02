JERNMANN: Daniel Sørvik (28) ble omtalt som Vålerengas jernmann da han spilte for Oslo-klubben før han dro utenlands for å oppleve proff-eventyret. Bildet er fra Vålerenga-garderoben i Jordal Amfi i 2011. Foto: Jan Petter Lynau

Landslagsspillerens proffmareritt: - Selvmedisinerte med alkohol

Ishockeylandslagets VM -og OL-back Daniel Sørvik (28) forteller åpent om sitt skade -og proffmareritt, og hvordan han dempet smertene med alkohol og sovemedisin. En telefonsamtale med Vålerengas sportssjef Espen «Shampo» Knutsen ble redningen.

Daniel Sørvik lot seg først intervjue om sin problematiske tid som proffspiller i Tsjekkia av Vårt Oslo. Nå er han tilbake hos serieleder Vålerenga. Han er i ferd med å få livet på skinner igjen. Forrige sesong spilte han i OL og VM for Petter Thoresens landslag. Målet hans er i spille for Norge i VM i mai, forutsatt at han er skadefri «og god nok».

– Det første Espen (Knutsen) sa, var «kom deg hjem, du har det ikke bra». Det var tidlig i november. Nå har jeg kontroll på det jeg trenger å ha kontroll på. Jeg har mye mindre smerter enn tidligere, og jeg sluttet (med selvmedisineringen) den dagen jeg bestemte meg få å dra hjem, forteller Daniel Sørvik til VG.

Han har tidligere fortalt TV 2 om Shampo-samtalen, men sa dengang ikke noe om selvmedisineringen.

Den siste delen av uttalelsen hans til VG nå refererer til alkoholen og sovepillene han brukte for å døyve sine mentale og fysiske smerter mens han satt alene i tsjekkiske Litvínov. Han sier at «det» egentlig begynte i sommer. Han hadde ikke lyst til å reise tilbake til Lítvinov, som han også hadde spilt for de to foregående sesongene.

SPILTE I OL: Daniel Sørvik, i mål bak keeper Lars Haugen, spilte for Norge i OL for ett år siden og VM i Herning i mai. Bildet er fra OL-kampen mot Sverige i februar. Foto: Johansen, Erik / NTB scanpix

– Jeg hadde kontrakt med dem og tjente penger, og satte det først, svarer Daniel Sørvik på hvorfor han dro på tross av at han ikke ville det.

Han sier at han ikke hadde mistrives i Tsjekkia, dit han kom etter én sesong i Sveits. Men forskjellige ting «murret». Klubben var ikke så profesjonelt drevet som han ønsket, spesielt med tanke på oppfølging av skader. Daniel Sørvik forteller at han har hatt vondt i hele kroppen de to til tre siste årene, og at han har vært plaget av hjernerystelser og nakkeproblemer.

– Det gikk utover det mentale. Det gikk fra at jeg hadde en liten hodepine, til at jeg hadde migrene stort sett hver dag. Og jeg følte at jeg ikke fikk skikkelig behandling, sier han.

Han fikk ikke sove. Han tydde til selv-medisinering, med alkohol og sovemedisiner.

– Det startet denne sesongen. Jeg tok en eller to øl, jeg tok en sovepille og en øl, så tre øl. Jeg satt der og var skadet, og så åpnet jeg ølen tidligere for å døyve smertene og kjedsomheten, sier Daniel Sørvik.

Han tilføyer at det ikke var mange som visste hvordan han hadde det.

– Det var bare jeg egentlig, og kanskje noen av mine nærmeste skjønte at det ikke sto så bra til, sier han.

Daniel Sørvik var Espen Knutsens og Vålerengas «jernmann» i mange sesonger før han forlot Norges mestvinnende ishockeylag til fordel for Zürich for tre og et halvt år siden. De har holdt kontakten siden, men den samtalen for fire måneder siden er etter alt å dømme den viktigste de to har hatt.

Daniel Sørvik åpnet seg for «Shampo» , som altså reagerte umiddelbart: «Kom deg hjem ...»

– Mye angst slapp da, sier Daniel Sørvik.

PS! Daniel Sørvik har spilt seks kamper for Vålerenga siden comebacket mot Sparta 17. januar. Han har scoret ett mål og lagt to målgivende pasninger.