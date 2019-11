Zuccarello hedret i New York-comebacket: - Ikke et tørt øye å se

Mats Zuccarello (32) vendte natt til tirsdag tilbake til Madison Square Garden for første gang som motstander. Det ble en spesiell affære.

Det som i ni sesonger var en nordmanns lekegrind, ærverdige Madison Square Garden - kjent for enorme konserter, store underholdningsshow og hjemmet til New York Rangers - var i natt blitt en bortebane for én av arenaens mest populære «lokale» artister de siste årene.

Nemlig Mats Zuccarello.

I Minnesota Wild-drakt steg han ut på isen til øredøvende jubel - fra hjemmelagets tilhengere.

New York Rangers var klarte til å sette pris på publikumsyndlingens retur. Midt under den første perioden rullet en video med bilder fra hans tid som spiller over skjermen i arenaen.

Samtlige i hallen reiste seg opp i ekstase da bildene av en vinkende og tydelig berørt Zuccarello etterfulgte videoen. Folk gråt, jublet og ga en verdig og spesiell hilsen til sin helt. (Se videoen i toppen av saken.)

Barndomskamerat Glenn Jensen er til stede i arenaen sammen med mor Anita Zuccarello og stefar Frank Dahlstrøm, samt andre venner. Jensen beskriver øyeblikket slik:

– Taket løftet seg her da hyllesten av Mats kom over storskjermen i arenaen. Det var ikke et tørt øye å se her jeg sitter sammen med familien. Helt magisk og utrolig mektig.

– For Mats å bli hyllet i verdens mest kjente arena i verdens mest berømte by på denne måten må være spesielt, og ikke minst fortjent. De trofaste Rangerssupportene som sitter rundt oss, sier de aldri har opplevd en liknende mottakelse av en tidligere spiller. Noe som sier litt om Mats sin posisjon her i New York. Det er ikke ofte The Garden jubler mer for en motspiller enn en medspiller, men sånn har de holdt på her helt siden oppvarmingen i kveld, fortsetter Jensen.

JUBLET: Her entrer Mats Zuccarello isen i New York - for første gang som motstander av Rangers. Til stående applaus, fra hjemmepublikummet. Foto: BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Slik var bruddet

Mats Zuccarello kom til New York Rangers i 2010. Og spilte for klubben i samtlige sesonger frem til 2018. I et forsøk på å se mot fremtiden med yngre spillere i laget, mente klubbledelsen Zuccarello måtte «ofres», og de gjorde en byttehandel med Dallas Stars.

Nordmannen hadde da vært lagets beste poengplukker i fire sesonger, og tre ganger vant han prisen «Steven McDonald Extra Effort-Award» som gis av klubben til en spiller som gir det «lille ekstra» hver gang han representerer laget.

Drakten med #36 var en bestselger blant NHL-publikummet på Mahattan (bydel, New York). Og 32-åringen sa hele tiden at han kunne tenke seg å bli værende i klubben hele karrieren.

Slik gikk det altså ikke.

I februar forsvant han ut av klubben han elsket. Byen han hadde hatt som sitt hjem stort sett gjennom hele 20-årene var ikke lengre det.

Nylig sa han at avskjeden preget ham i lang tid, og var vanskelig å akseptere.

Det var en varslet overgang fra klubbens side, men VG vet Zuccarello syntes det var tungt med manglende kommunikasjon fra Rangers-ledelsen, og at den type behandling opplevdes tøff etter så mange år i tro tjeneste.

– Det har vært ni fantastiske år! New York, dere har gitt meg så mye og jeg kan ikke takke dere nok. Jeg har spilt med så mange fantastiske spillere og møtt så mange mennesker jeg kan kalle familie i dag, skrev Oslo-gutten på Facebook den 23. februar i fjor, da overgangen var klar.

Siden har ikke New York Rangers-fansen sett ham.

«The Homecoming»

For i fjor var han skadd da Dallas Stars tok turen til New York.

Nå var han endelig tilbake.

Amerikansk media, og TV-kanalene var i dagene før opptatt av «The Homecoming», hans gode venn og Rangers stjerne-keeper Henrik Lundqvist postet en vennlig advarsel på sosiale medier i timene før kamp - og allerede under oppvarmingen før kamp hadde omlag 200 av hjemmelagets fans stilt seg foran bortelagets inngang, med drakten med hans navn på, skrevet plakater på norsk og gjort seg klare til comebacket.

Han entret isen til et rungende «Zuuuuke» fra tribunen, Zucca responderte med vink og smil - alt var i grunn som før.

Bare at han nå spilte i grønt og hvitt.

Hjemmelaget tok ledelsen ved Brady Skjei og er i føringen etter første periode.

