SENTRAL: Steffen Thoresen (35) jubler etter å ha scoret i en av Storhamars NM-finalekamper mot Frisk Asker for ett år siden. Foto: Bjørn S. Delebekk

Misfornøyd Hockey-Thoresen møter Storhamar-sjefen

Storhamar-veteranen Steffen Thoresen (35) skal møte styreleder Stein Onsrud etter å ha uttrykt misnøye over at Hamar-klubben ikke har tatt kontakt med ham siden kontrakten hans utløp.

– Jeg ble sur fordi dialogen var for dårlig. Storhamar er en av Hamars viktigste arbeidsgivere og de har ikke fulgt opp spillerne uten kontrakt. Vi er ikke blitt ivaretatt som vanlige ansatte, mener Steffen Thoresen.

Han ga første gang uttrykk for sin misnøye i et intervju med lokalavisen Hamar Arbeiderblad torsdag forrige uke, under tittelen: «Steffen Thoresen raser mot Storhamar: – En arbeidsplass du ikke føler deg verdsatt på.»

Steffen Thoresen, broren til Storhamars desidert største profil Patrick Thoresen (36) og sønnen til landslagssjef Petter Thoresen (58), sier til VG at han «selvfølgelig» er blitt kontaktet av Storhamar-ledelsen etter det. Han og Hamar-klubbens nyvalgte styreleder Stein Onsrud har avtalt å møtes onsdag.

Storhamars styreleder sier at han ikke vil kommentere denne saken spesielt fordi det er en personalsak.

– Det er mest snakk om en dialog, egentlig. Men det er en god start, svarer Steffen Thoresen på spørsmål om det vil dreie seg om kontraktsforhandlinger.

USIKKER FREMTID: Patrick Thoresen (t.v.) og Steffen Thoresen har stort sett spilt sammen i Storhamar de siste tre sesongene. Patrick undertegnet nylig en ny ett års kontrakt. Steffen står uten klubbkontrakt. Foto: Bjørn S. Delebekk

Steffen Thoresen har spilt for Storhamar de tre siste sesongene, sammen med storebror Patrick. Før det spilte han fire sesonger for Lørenskog i eliteserien. Han bor med familien på Lørenskog og har som heltids-spiller pendlet til Hamar. Han spilte for Norge i Pyeongchang-OL for drøyt to år siden.

Storhamar har per dags dato 22 spillere i troppen foran neste sesong. Alle er for tiden permittert. Kun syv til åtte har kontrakter som gjelder nå, ifølge styreleder Stein Onsrud. De øvrige nye – cirka to tredeler av troppen – har undertegnet avtaler som gjelder fra 1. august.

Klubbens nye sjeftrener Anders Gjøse, som den siste tiden også har fungert som sportssjef, og styreleder Stein Onsrud er begge usikre på om troppen vil bli utvidet med en spiller. Klubben har ifølge Onsrud økonomi til det, men usikkerhet knyttet til coronaviruset, smittevernregler og seriestart gjør at den «avventer ganske mye».

– Sportslig vil jeg se Steffen Thoresen som aktuell, gitt historikken hans. En del av oppgaven min er å styrke den norske kjernen i laget og sørge for at lokale spillere kommer opp, sier Anders Gjøse.

– Vi har ikke bestemt endelig hvordan dette vil se ut. Men vi har ikke sagt «fullt lag» ennå. Formelt sett har vi dekning. Men spørsmålet er hvordan vi vil bruke pengene fremover, svarer styreleder Stein Onsrud på spørsmål om klubben eventuelt vil ha råd til å inngå en ny avtale med løperspilleren Steffen Thoresen.

Storhamar vil antagelig ansette ny sportssjef mandag ettermiddag. Av 2020/21-troppens syv backer og 13 løperspillere er fire spillere over 35 år gamle. Spørsmålet er om Steffen Thoresen – som understreker at han føler seg yngre enn 35 år «i kroppen» – blir nummer seks i den rekken. Hamar-klubben har vedtatt en handlingsplan om å rekruttere yngre og lokale spillere til eliteserielaget.

– Jeg må ikke spille for Storhamar. Det fins andre klubber i eliteserien, der man kombinerer sivil jobb og jobben som ishockeyspiller. Men hvis Storhamar vi satse «nytt», kanskje de kan unngå å hente eldre og dyre kanadiere, sier Steffen Thoresen og mener at han kan være en nyttig brikke i så måte.

Publisert: 15.06.20 kl. 13:41

