TETT PÅ NHL OG «ZUCCA»: Brett Stewart og kona Hege har for lengst slått rot i Gjerstad på Sørlandet, selv om Brett som talent- og utviklingssjef for NHL-klubben Arizona Coyotes stadig er på reisefot. Foto: PRIVAT

NHL-sjef bosatt på Sørlandet hyller «Zucca»

Fra sitt mangeårige hjem i Gjerstad på Sørlandet jakter Brett Stewart (51) på talenter for NHL-klubben Arizona Coyotes. Foran sluttspillet i verdens beste ishockeyliga legger ikke kanadieren skjul på sin begeistring for Mats Zuccarello.

– Han er først og fremst smart, med en veldig god «hockey-IQ», svarer Brett Stewart på spørsmål om hva han synes er Mats Zuccarellos beste kvaliteter som spiller.

– Jeg har fulgt «Zuuuc» tett. Han er en fenomenal spiller, og han har gjort en fantastisk jobb som forbilde for sporten i Norge. Vi prøvde å få ham til Arizona. Navnet hans har kommet på bordet vårt flere ganger de siste fem årene, tilføyer kanadieren.

Brett Stewart bor i Gjerstad, der Sørlandsbanen har stasjon, en kort biltur inn i landet fra Kragerø og Risør. Det har han og hans norske kone Hege gjort i 18 til 19 år, så vidt han kan huske. Paret har to barn. Noah (24) er fotballtrener, datteren Zavier (18) skulle ha vært på vei til USA for å spille fotball i Virginia.

Corona-pandemien har satt stopp for det.

Spilte for Trondheim Brett Stewart har spilt for klubber i flere europeiske ligaer. Han møtte kona Hege da han spilte i den tyske toppligaen DEL. Han spilte for Trondheim IK sesongen 2001/02. En alvorlig ryggskade medførte at han ikke kunne skrive under en ny treårs kontrakt for Trondheim IK. 10 år senere gjorde han comeback som spillende trenere for Skien IHK. Frem til 2016 var Brett Stewart trener for Skien IHK og Tønsberg Vikings i toppserien og på nest øverste liganivå i Norge. Siden 2016 har han vært ansatt i NHL-klubben Arizona Coyotes som talentspeider og sjef for oppfølging og utvikling av spillere i europeiske ligaer. Vis mer

Nå nedlagte nitten.no intervjuet og skrev om Brett Stewart for to år siden.

Brett Stewart gleder seg på sin side til at NHL-sluttspillet om Stanley Cup, på tross av covid-19, skal starte førstkommende lørdag. Med hans Arizona Coyotes og Mats Zuccarellos Minnesota Wild som to av 24 sluttspillag.

Minnesota mot Vancouver NHL består av 31 lag. Vanligvis går 16 av dem til sluttspillet etter 82 grunnseriekamper. Nå er 24 klar for sluttspillet om Stanley Cup, som starter 1. august. Åtte er direkte kvalifisert for første ordinære cuprunde, 16 lag må gjennom en kvalifiseringsrunde om de «siste» åtte plassene – i en best av fem kamper serie. Minnesota Wild må slå ut Vancouver Canucks (2., 4., 6., 7. og 9. august) for å ta seg videre til første ordinære runde. Arizona Coyotes må slå ut Nashville Predators for å bli klar for første runde. NHL-sluttspillet vil vare fra førstkommende lørdag til senest 4. oktober, da det avsluttes med finalen. Vis mer

– Jeg vil si oss, jeg liker måten vi spiller på, svarer Brett Stewart på spørsmål om hvilket lag som er favoritt til å vinne ishockeysportens gjeveste trofé.

Han begrunner det med at kamp- og cupformatet – det er raskt og tøft – vil passe laget fra ørkenstaten Arizona. Stewart peker også på Coyotes to keepere (finske Antti Ranta og kanadiske Darcy Kuemper), lagets svenske kaptein Oliver Ekman-Larsson (29) og det faktum at ingen av lagene har hjemmebanefordel.

NHL-sluttspillet vil bli avviklet uten tilskuere i to arenaer, i Edmonton og Toronto – med kamper på løpende bånd over en periode på to måneder.

NØYTRAL IS: Mats Zuccarello (t.v.) sammen med lagkameratene Ryan Donato og Ryan Suter under en treningsøkt i St. Paul 13. juli. Nå er de på plass i Edmonton, der Minnesota Wild møter Vancouver Canucks i første sluttspillkamp natt til mandag norsk tid. Foto: Brian Peterson / Star Tribune

– Det blir mange kamper i løpet av kort tid. Laget som pådrar seg færrest skader, vil ha en god sjanse til å vinne til slutt. Alle lagene har egentlig en mulighet til å gjøre det, sier Brett Stewart.

Han ler godt før han forklarer hvordan det har seg at han – bosatt i «the middle of nowhere» i ishockeysammenheng – er ansatt som «Director European of Pro Scouting and development» i Arizona Coyotes.

Det korte svaret er at han kjente noen i Coyotes organisasjon, som for fem år siden spurte om han ville ha en jobb som «scout», det vil si talentspeider. I fjor ble han «oppgradert» til sjef for å jakte og pleie spillere over hele Europa. Brett Stewart anslår at han hadde rundt 170 reisedager i fjor, i bil fra Gjerstad til i hovedsak Sverige – men også andre viktige ishockeynasjoner i Europa.

– Jeg er på veien 10 måneder og ser 500 til 600 kamper i året, anslår han.

Det hektiske livet tok brått slutt i mars. NHL avbrøt grunnserien 12. mars. Brett Stewart hadde ikke noe å gjøre i to-tre måneder, bortsett fra å se til fysioterapi- og treningssenteret han og fysioterapiutdannede Hege eier – og hun driver – i Gjerstad.

– Det er viktig for fansen og eierne å få avsluttet sesongen med et sluttspill. Det gir folk, og meg for den saks skyld, noe å se frem til. Jeg synes NHL har gjort en fantastisk jobb ved å legge det til to spillebyer i Canada, der de har håndtert smitten som her i Norge, sier Brett Stewart.

Et fåtall spillere har sagt nei til å delta i sluttspillet, selv om NHLs testregime etter alt å dømme er av høy kvalitet. Mandag offentliggjorde den private eide ligaen sine siste testresultater: I perioden 18. til 25. juli har drøyt 800 spillere avlagt 4256 tester. Ingen har testet positivt for covid-19.

Heretter vil alle lagenes utvalgte 52 personer – spillere, trenere og støtteapparat – bli testet daglig.

