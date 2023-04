OVERTAR FRISK: Roy Johansen.

Roy Johansen blir trener i Frisk

Tidligere landslagssjef Roy Johansen (63) overtar som hovedtrener i Frisk Asker.

Det blir bekreftet på klubbens hjemmeside torsdag ettermiddag.

Hans siste trenerjobb var Vålerenga i perioden 2016 til 2021. Før det ledet han landslaget fra 2001 til 2016.

– Etter de to siste sesongene ser vi nå et behov for å gjøre en endring som vi mener vil tilføre laget mer struktur, og en tydeligere ledelse. Det har vi stor tro på at Roy vil tilføre laget, sier sportssjef Vidar Wold.

Johansen har skrevet kontrakt på to sesonger.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post